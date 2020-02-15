  • BIST 120.151
  • Altın 308,333
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Hindistan'dan Türkiye’ye 'iç işlerimize müdahale etme' çağrısı

»
Hindistan'dan Türkiye’ye 'iç işlerimize müdahale etme' çağrısı
Hindistan'dan Türkiye’ye 'iç işlerimize müdahale etme' çağrısı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye kendi içişlerine müdahale etmeme ve ciddi terör tehdidi de dahil olmak üzere gerçeklerle ilgili doğru bir anlayış geliştirme çağrısında bulundu.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye’ye Hindistan’ın içişlerine müdahale etmeme ve ciddi terör tehdidi de dahil olmak üzere gerçeklerle ilgili doğru bir anlayış geliştirme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Hindistan, kendisinin ayrılmaz ve devredilemez bir parçası olan Cammu Keşmir'e yapılan tüm atıfları reddediyor. Türkiye yönetimini Hindistan’ın içişlerine müdahale etmemeye, ayrıca Pakistan’dan Hindistan'a ve bölgeye yönelen ciddi terör tehdidi de dahil olmak üzere, gerçeklerle ilgili doğru bir anlayış geliştirmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklama, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan parlamentosunda dün yaptığı konuşmada Keşmir’deki durumu Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale savunmasına benzetmesi sonrasında geldi.

Hindistan’ın başkanlık kararnamesi ile geçen yılın ağustos ayında anayasadan 370. maddeyi çıkartarak Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü iptal etmesi ile ülkenin kuzeyindeki gerilim hızla tırmanmıştı. Keşmir’in Hint kısmının üzerine hak talep eden Pakistan bu kararı sert bir biçimde kınamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Netflix'in yeni Türk dizisinde Özge Özpirinçci'ye eşlik edecek oyuncu belli oldu14 Şubat 2020 Cuma 20:32
  • Eski eşini 9 kurşunla öldürdü: 'Ben vurmadım, kendisi öldü' dedi, iyi hal indirimi aldı14 Şubat 2020 Cuma 20:22
  • Kılıçdaroğlu DİSK üyelerine seslendi, işçileri 'Marx'a uymamaya' çağırdı!14 Şubat 2020 Cuma 20:13
  • Türkiye Meclisi'nde "Az yiyin beyler" kavgası14 Şubat 2020 Cuma 20:00
  • ‘Çok çalışıyor’ diye iş arkadaşlarını döverek öldürmüşler14 Şubat 2020 Cuma 19:08
  • Yardımcı pilot: Kule "inmeyin" diye uyarmadı14 Şubat 2020 Cuma 14:59
  • İş Bankası’nın Hazine'ye devri mümkün mü?14 Şubat 2020 Cuma 14:48
  • Kılıçdaroğlu: Aylık geliri 673 TL’nin altında olan kişi sayısı 8 milyon 647 bin 28314 Şubat 2020 Cuma 14:25
  • 'Olta Mehmet' 4 ayda 6 milyon TL dolandırdı14 Şubat 2020 Cuma 14:21
  • İBB Kanal İstanbul raporunu yargıya taşıyor14 Şubat 2020 Cuma 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti