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Hollandalı bira üreticisi Heineken, Rusya'dan çıktı

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Hollandalı bira üreticisi Heineken'ın Rusya’daki faaliyetlerini sembolik olarak 1 avro karşılığında Rus Arnest Group'a sattığı bildirildi.
Hollandalı bira üreticisi Heineken, Rusya'dan çıktı

Hollandalı bira üreticisi Heineken'ın Rusya’daki faaliyetlerini sembolik olarak 1 avro karşılığında Rus Arnest Group'a sattığı bildirildi.

Heineken’dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Rusya'daki varlıklarının Rus Arnest Group'a 1 avro karşılığında satarak Rus pazarından çıkışın tamamlandığı duyuruldu.

Hollandalı şirket, satış anlaşmasının gerekli tüm onayları aldığını ve muhtemelen 300 milyon avroluk olağan dışı faaliyet zararıyla sonuçlanacağını da bildirdi.

Şirkete ait Rusya'da yedi bira fabrikası ve bin 800 çalışanı bulunuyordu.

Heineken, Rusya-Ukrayna savaşı başlamasının ardından Mart 2022'de Rusya'dan ayrılma niyetini açıklarken, şirket söz konusu ayrılma sürecin beklenenden uzun sürdüğünü belirtti.

Hollandalı bira üreticisi Heineken’ın Rusya’daki faaliyetlerini devralan Arnest Group ise kutu ambalaj üretimi yaparken, Rusya'nın en büyük aerosol üreticisi olarak biliniyor. Rus grup, ayrıca kozmetik ve ev eşyaları satışında da faaliyet gösteriyor.

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