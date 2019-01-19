Hrant Dink cinayetinin aydınlatılması için TBMM'ye sunulan önerge reddedildi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili olarak Meclis'e sunduğu araştırma önergesi bir kez daha reddedildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili olarak Meclis'e sunduğu araştırma önergesi bir kez daha reddedildi.

Paylan'ın dün sunduğu önerge AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

BBC Türkçe'ye konuşan Paylan "Son 4 yıldır önerge veriyorum. Yargı zaten bizimle 12 yıldır dalga geçiyor. Meclis de 4 yıldır irade gösteremedi. Meclis Hrant Dink cinayetiyle ilgili irade koymadığı, sorumluluk almadığı için bu 12 yılda da pek çok cinayetle, hatta darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Hrant Dink cinayetine bakmak, Türkiye'nin karanlık yüzüyle yüzleşmektir. Meclis bu cesareti gösteremedi" dedi.

Önergenin gerekçesinde "Hrant Dink cinayeti örgütlü bir suç niteliği taşımaktadır. Cinayete giden süreçte, devletin çeşitli kademelerinden kişiler suikast planı ile ilgili bilgi sahibi olmalarına rağmen harekete geçmemiştir. Ayrıca, Dink’in katil zanlısının Samsun Emniyeti’nde emniyet mensuplarınca bir “kahraman” edasıyla karşılanmasına ilişkin basına yansıyan görüntüler, Hrant Dink cinayetine ilişkin 'kirli ilişkilerin' rolünün ipuçlarını veren, toplumsal hafızada silinmeyecek derin bir iz olarak değerlendirilebilir." ifadeleri kullanıldı.

Hrant Dink’in katillerinin yargılanmasına 20 Nisan 2007’de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanmıştı. Son olarak geçen Eylül ayında mahkeme heyeti tamamen değişti. Yaklaşık 12 yıldır devam eden Dink cinayeti davasında yeni heyet, üçüncü iddianamenin kabul edilmesinden sonra davaya bakacak üçüncü heyet.

Yarın Türkiye'nin farklı bölgelerinde Hrant Dink için anma etkinlikleri düzenlenecek.