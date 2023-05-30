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Hristodulidis enerji çalıştayı çerçevesinde açıklamalarda bulundu

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in enerji çalıştayı çerçevesinde açıklamalarda bulunduğu belirtildi.
Hristodulidis enerji çalıştayı çerçevesinde açıklamalarda bulundu

Alithia gazetesi, Enerji Bakanlığı tarafından organize edilen “The Cyprus Gateway:Natural Gas to Power and Liquefaction” isimli çalıştaya ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarına geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre çalıştay sonrasında açıklamalarda bulunan Hristodulidis, hükümetin hedefinin, enerji konusunda Güney Kıbrıs’ın değerlendirilmesine katma değer sağlanması olduğunu ifade etti.

Enerji konusuna bağlı olarak Hristodulidis, yerel piyasaya ilişkin yüksek elektrik ücretleri, Avrupa Birliği’nin Rusya’dan gelen doğal gaza bağımlılığından kurtulması çabaları, Rum Yönetimi’nin komşu ülkelerle sağladığı mükemmel ilişkilere bağlı olarak Doğu Akdeniz perspektifleri şeklindeki üç olgudan da söz etti.

Hükümetin stratejisinin, öncelikli hedef yerel piyasa olmakla birlikte bu üç olguyu bir araya getirmek olduğunu söyleyen Hristodulidis, AB’nin Rusya’dan gelen doğal gaza bağımlılığından kurtulması çabasının değerlendirilmesi gerektiğini de ifade etti.

Yatırımcıların, komşu ülkelerde hazır olan iki doğal gaz sıvılaştırma terminali varken neden Güney Kıbrıs’ın tercih edildiği şeklindeki bir soru üzerine Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, onlara katma değer sunmayı amaçlayan bir AB üyesi olduğunu belirtti.

Chevron’un önerisinin Güney Kıbrıs’ın talebiyle uyumlu olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, kalkınma planının olmasını önemli olarak nitelendirirken Chevron’un kendilerinden öneriye yönelik yorumları beklediğini ifade etti.

 

İsrail ile sürekli koordinasyon içinde olunup olunmadığı şeklindeki bir soru üzerine de Hristodulidis, bütün hükümetlerle görüştüklerini belirtti.

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