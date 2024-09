Hristodulidis’in yargıç adayları reddedildi

Listedeki bir adayın aranan kriterlere uymadığı gerekçesiyle verilen karar Rum tarafında tartışma konusu oldu.

Alithia’nın “AİHM’de de Teşhir Olduk… Hristodulidis’in Adayları Reddedildi ve Yeni Liste Göndermesi İsteniyor”, Politis’in ise “Önerdiğimiz Üç İsimli Listenin Avrupa Mahkemesi Tarafından Reddedilmesinden Sonra AHİM’de Kıbrıslı Yargıç İçin Üzüntü ve Utanç” başlığıyla manşete çektiği haberde Güney Kıbrıs’ın gönderdiği aday listesinin ilk kez reddedildiği vurgulandı.

Habere göre adaylar, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos (başkan), Başsavcı Yorgos Savvidis, Yüksek Anayasa Mahkemesi Yargıcı Andonis Liatsos, Adalet Bakanı Marios Harçiotis, Yüksek Yönetim Denetçisi Maria Stilianu Lottidi, Rum Barosu Başkanı Mihalis Vorkas, “Kıbrıs Üniversitesi” Hukuk Fakültesi Profesörü Aristotelis Konstantinidis ve “Avrupa Üniversitesi” Hukuk Fakültesi Dekanı Konstantinos Çimaras’tan oluşan komite tarafından belirlendi.

Haberde, Hristodulidis’in Rum komitenin kendisine sunduğu “Nikolas Emiliu, Elena Efraim, Katerina Loizu, Nataşa Mavronikola, Ksenis Kenofontow, Marika Papathoma -Kalliyeru ve Stafanis Laulhe Şailu’dan oluşan 8 kişilik aday listesinden “Nataşa Mavronikola, Elena Efraim Marika ve Papathoma Kalliyeru seçerek AİHM Yargıç Seçme Komitesi’ne ilettiği, ancak AİHM Yargıç Seçme Komitesi’nin listeyi reddettiği belirtildi.

Gazetede Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis’in önerilen isimlerin, aranan kriterlere sahip olduğunu savunarak, mülakat prosedürünün sonuçları hakkında resmi bilgilendirme beklediklerini dile getirdiği ve sürecin devamı için Rum yönetiminin talep edilen ölçüde revize önerisi göndereceğini söylediği de yer aldı.

Reddedilen listedeki iki kişinin deneyimli iki yargıç, birinin ise Birleşik Krallık ’ta insan hakları uzmanı bir akademisyen olduğu kaydedilen haberde Güney Kıbrıs listesinin ilk kez reddedildiği belirtildi.

Haberde Rum hukuk çevrelerinin durumu “ciddi devletlerde aday listeleri şu ana kadar reddedilmedi, bu ciddiyetti ve kalitesi şaibeli devletlerde oldu” şeklinde yorumladığı da ifade edildi.

Haberde göre AKEL Milletvekili Aristos Damianu konuyu Rum Meclisi Hukuk Komitesi’nde tartışmaya açma niyetinde olduğunu, DİKO Milletvekili Panikos Leonidu da mülakat sürecinde bir kişinin seçilmemesinin, o kişinin yetersiz olduğu anlamına gelmeyeceğini söyledi. Rum Meclisi Hukuk Komitesi Başkanı DİSİ Milletvekili Nikos Tornaridis ise birçok ülkenin gönderdiği aday listelerinin defalarca reddedildiğini, ret kararının listedeki üç yargıç için değil sadece biri için verildiğini kaydetti.