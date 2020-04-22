Huawei, Everest'in tepesine 5G antenleri kurdu

Deniz yüzeyinden 8 bin 848 metre yüksekliğe sahip olan Everest’te 2013 yılından bu yana 4G kapsama alanı bulunuyor

China Mobile ve Huawei, dünyanın en yüksek dağı Everest'te 5300 ve 5800 rakımlı yükseklikte 5G antenleri yerleştirdi.

5G iletişim teknolojisi alanında önemli yatırımlar yapan Çin, gözünü Everest’e dikti. Huawei ile Çinli operatörler arasında imzalanan anlaşma kapsamında 19 Nisan günü Everest’in iki ayrı seviyesine 5G antenleri yerleştirdi.

Everest tepesine 5G antenleri yerleştirmenin iletişim alanında tarihi bir an olduğu düşünülüyor.

Webtekno’nun aktardığı habere göre 5 bin 300 metre ile 5 bin 800 metre rakımlı bölgelere yerleştirilen antenleri dağa çıkarırken yaşanan en büyük zorluk 8 tonluk malzemeyi dağa transfer etmekti. 8 tonluk malzemeyi dağa taşımak için toplamda 150 kişi çalıştı.

Toplamda beş 5G NSA ve SA anteni yerleştirilirken hız, bölgenin farklı noktalarında 1 Gbps’e kadar çıkabiliyor. Mühendislerin mücadelesinin ikinci aşaması, 25 Nisan günü başlayacak.

Yeni hedef, 6 bin 500 metreye yeni bir anten yerleştirmek.

Deniz yüzeyinden 8 bin 848 metre yüksekliğe sahip olan Everest’te 2013 yılından bu yana 4G kapsama alanı bulunuyor.