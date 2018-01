Hukukçulardan tepki: "AYM kararına direnilmez"

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verilen hak ihlali kararına ceza mahkemesinin uymaması, hukukçuların tepkilerine neden oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Serkan Köybaşı, ağır ceza mahkemesinin kararı uygulamamak konusunda ne yetkisinin ne de hakkının olduğunu söyledi. Köybaşı, yerel mahkemenin anayasayı ihlal ettiğini dile getirerek "AYM kararları herkes için bağlayıcıdır. AYM hak ihlali olduğunu söylediyse mahkemenin karara direnmesi söz konusu değil” dedi.

Köybaşı, kararın kamuoyuna açıklanması nedeniyle ayrıca tebliğ edilmesine gerek olmadığını ifade ederek AYM kararının ardından Can Dündar ve Erdem Gül'ün karar tebliğ olmadan serbest bırakıldığını dile getirdi. "Şu anda her saat önemli burada. AYM hak ihlali olduğunu ortaya koydu. Her geciken dakika hak ihlalinin artması demek” diyen Köybaşı, yerel mahkemenin tahliye kararı vermesi gerektiğini söyledi.

Köybaşı ayrıca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamasına ilişkin olarak da, "Bir hukuk devletinde hükümet AYM'nin sınırlarını çizemez. AYM en üst mahkemedir, yani hükümeti de bağlar” dedi.

"Tahliye kararı verilmeyerek hak ihlalleri pekiştiriliyor”

Avukat Benan Molu da tutuklu gazetecilerin AYM kararına rağmen tahliye edilmemeleri nedeniyle haklarının ihlal edilmeye devam edildiğini belirterek tahliye kararının infazında yaşanacak gecikmelerin hak ihlaline yol açabileceğine dair AİHM kararlarının da olduğuna dikkati çekti.

Molu, "Hükümet kanadından AYM kararıyla ilgili eleştiriler yükseliyor. AYM kararlarının uygulanmaması için çağrı yapıldığı, hakimlerin tahliye kararları nedeniyle görevlerinden alınıp uzaklaştırıldığı bir yargı sisteminde hakimler tahliye kararı vermekten korkup hak ihlallerini pekiştiriyor” diye konuştu. Avukat Molu, tutuklu gazetecilerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

"Karar Altan ve Alpay ile sınırlı kalamaz”

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, "AYM verdiği kararda şaşırtıcı derecede esasa girmiş” dedi. AYM'nin daha önce Can Dündar ve Erdem Gül dosyasında iddianame aşamasında olmasına rağmen ayrıntıya girmediğini hatırlatan Altıparmak, mahkemenin kuvvetli suç şüphesi üzerine değerlendirme yapmış olduğunu vurguladı.

AYM kararının "Bir kişiyi tutuklayacak suç şüphesi görmüyorum” anlamına geldiğini ifade eden Altıparmak, kararın sadece Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın durumu ile sınırlı kalamayacağını da belirtti. Altıparmak, kararın kamuoyuna açıklanması nedeniyle tahliye kararının verilmesi gerektiğini dile getirerek "Mahkemenin tahliye etmeme gibi bir lüksü olamaz” dedi.

AYM kararından sonra diğer mahkemelere söyleyecek söz düşemeyeceğini, başka bir mahkemenin kararın yanlış olduğunu söyleyemeyeceğini ifade ederek, "Aksi takdirde hukuk sisteminin bütün parçalarını söküp atmak gerekir” diye konuştu. Altıparmak da AYM kararı sonrası tutuklu gazetecilerin tahliye edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ankara'dan AYM'ye tepki

Ankara da Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan'a tahliye yolunu açan kararını eleştiren bir açıklama yaptı. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin sınırı aştığını savunarak "Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış; suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir" dedi.