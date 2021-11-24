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Hükümet ekonomik önlem paketi açıkladı

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Başbakan Sucuoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nde basın toplantısı düzenleyerek , alınan ekonomik önlemleri açıkladı.
Hükümet ekonomik önlem paketi açıkladı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, pandeminin yarattığı  genel ekonomik zorluklar yanında TL’nin değer kaybının vatandaşları sıkıntıya sevk ettiğini kaydetti ve  Bankalar Birliği, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı , Ekonomi Bakanlığı  ve YAGA ile yaptıkları uzun  toplantılar sonucunda  4 maddelik ekonomik açılım konusunda fikir birliğine vardıklarını açıkladı.

Başbakan Sucuoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nde basın toplantısı düzenleyerek , alınan ekonomik önlemleri açıkladı.

Sucuoğlu’na basın toplantısında Maliye Bakanı Vekili, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da eşlik etti.

ÖZELLİKLE KÜÇÜK ESNAF VE ZANAATKARLARA YÖNELİK KREDİ PORTFÖYÜ…

Sucuoğlu, özellikle küçük esnaf  ve zanaatkarlara yönelik olarak, alınacak miktar azami 100 bin TL olacak şekilde  150 milyonluk yeni bir kredi portföyü açacaklarını kaydetti;  TL olarak verilecek bu kredinin ilk  6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli  olacağını ve bu krediden en  az 1500 işletmenin yararlanabileceğini kaydetti.

Bu kredi için 31 Mart 2022 tarihine kadar başvuru kabul edileceğini belirten Başbakan Sucuoğlu, teminatın banka tarafından serbestçe belirleneceğini ve kredinin yüzde 13 sabit faizle kullandırılacağını, faiz dışında komisyon,  benzeri masraf ve pul parasının alınmayacağını söyledi.

KİRA STOPAJI YÜZDE 16’YA ÇIKARILACAK… KUR SABİTLENECEK

Gayrı menkul kiralamalarında dövizle yapılan sözleşmelerde  kira stopajının yüzde 13’den yüzde  16’ya çıkarılacağını ifade eden Sucuoğlu, ayrıca döviz ile ödenecek kira bedellerinde 3 ay süreyle  kur sabitlemesine gidileceğini söyledi. Sucuoğlu, kurun Dolar 10, Euro 11,  Sterlinin de 12 bin  TL olarak sabitleneceğini dile getirdi.

Sucuoğlu, devlet emlak kiralamalarında aynı şekilde kur sabitlemesine gidileceğini de söyledi.

KREDİ KARTI FAİZLERİ DÜŞÜRÜLECEK, GECİKME FAİZİ UYGULANMAYACAK

Kredi kartı faizlerinin yüzde 2.60’dan yüzde 1.5’e indirileceğini kaydeden Başbakan Sucuoğlu, 2022 Mart sonuna kadar kredi kartlarına gecikme faizi uygulanmayacağını söyledi.

Gerçek ve tüzel kişiler kredilerini yapılandırmak istiyorlarsa sadece kendi bankalarında değil rekabet koşullarının oluşması için diğer yetkili bankalarda da bunu yapabileceklerini ifade eden Sucuoğlu, yapılandırmayla ilgili herhangi bir masraf ve vergi alınmayacağını, sadece yapılandırmanın farklı bir bankada yapılması halinde yüzde 0.5’lik bir kapatma komisyonu alınabileceğini açıkladı.

KREDİLERİN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARNAMENİN  SÜRESİ UZATILACAK

Sucuoğlu, döviz ile alınan krediler, faiz,  vade,  para cinsi, taksit öteleme, kredilerin yapılandırılmasına ilişkin yasa gücünde kararnamenin süresinin 31 Mart 2022  tarihine kadar uzatılacağını ve gerekli görülürse 3 ayın sonunda tekrar değerlendirileceğini de kaydetti.

İlerleyen süreçte  yeniden ilgili kurumlarla değerlendirmelerinin devam edeceğini kaydeden Başbakan Sucuoğlu, amaçlarının  imkanlar çerçevesinde halkın  sıkıntılarını giderecek adımlar atmak olduğunu söyledi.

“TEMEL GIDA MADDELERİNİN FİYATLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA SÜRÜYOR”

Temel gıda maddelerinin fiyatları konusunda çalışmalarının sürdüğünü de ifade eden Sucuoğlu,  özellikle ekmek olmak üzere temel gıda maddelerinin fiyatlarını da kabul edilebilir bir seviyede tutma yönünde çaba sarf ettiklerini belirtti.

ÖZEL OKUL FİYATALARI…

Özel okulların döviz cinsinde ödendiğinin hatırlatılması ve bununla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine  Maliye Bakanı Vekili Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, devletin yaptığı akitlerde indirime gidileceğini söyledi.

KAPALI ALANLARA AŞISIZ VATANDAŞLARIN GİRMESİNİN ENGELLENMESİ…

Pandemi önlemleriyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Başbakan Sucuoğlu, kapalı alanlara aşısız vatandaşların girmesini engelleme yönünde bir tavır olduğunu ancak denetim sıkıntısı bulunduğunu, Sağlık Bakanlığı’na bu yönde bir görev verildiğini ve ilerleyen günlerde daha sıkı ve caydırıcı cezai yaptırımlarla bu yönde bir çalışma başlatılacağını kaydetti.

Avrupa ülkelerinin  büyük bir kısmında aşısız kişilerin kapalı alanlara giremediğini kaydeden Sucuoğlu, vatandaşlara aşılanma çağrısında bulundu; aşısız vatandaşlarda hayat kaybı görülme oranının aşılılara oranla 11 kat fazla olduğunu, aşısızların hastalığı çok daha ağır ve zor geçirdiğini ve yoğun bakım ihtiyaçlarının daha fazla olduğunu söyledi.

Aşılanmanın yüzde 85-90 oranına  çıkarılmasıyla rahat bir süreç yaşanacağını dile getiren Sucuoğlu  “Sağlık sunumunu aşan bir durumla karşılaşılırsa, yoğun bakım kapasitesi yetersiz kalırsa işler değişir. Aşı olmazsa olmaz olmalıdır” dedi.

“HAVAALANINDA YAŞANAN KAOTİK DURUM SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL…ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI”

Bir soru üzerine Başbakan Sucuoğlu, havaalanında gelen yolcuların yaşadığı  sıkışıklıkla ilgili olarak ise Ercan’da yaşanan kaotik durumun sürdürülebilir olmadığını ve çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Sucuoğlu, “Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok, bugün gelişmiş ülkeler ne yapıyorsa onu yapabilirsek sıkıntılar ortadan kalkar. Bu konuda Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de ciddi bir hassasiyeti var sanırım hafta başına kadar bu konuda ciddi adımlar atılacak. Özellikle aşılı kişilerin kuyruklara girip saatlerce beklemesini ortadan kaldıracak ciddi açılımlar yapılacak. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı bir çalışma başlattı. Bu ülkemiz için iyi bir reklam olmuyor” diye konuştu.

Tam aşılı kişilerden PCR testi istenmeden ülkeye girebilmesi ile ilgili bir soruyu yanıtlarken de Başbakan Sucuoğlu, aşısını ispatlayabilecek bir kartı, bir bilgi aktarımı varsa bu kişileri bekletmenin bir anlamı yoktur. Bunları ele alacağız” dedi.

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