Hükümet kurma çalışmaları... TDP MYK toplanıyor...

Hükümet kurma çalışmaları... TDP MYK bu akşam toplanıyor...
Devam eden görüşmelerde Halkın Partisi'nin Başbakan Tufan Erhürman olmasın ısrarı hükümet kurma çalışmalarında sıkıntılara yol açtı.
TOPLANTI SAAT 19'DA
TDP MYK'sını bu akşam 19'da toplanıya çağırdı.
Hükümet görüşmelerinin yarın sonuç alıcı bir şekile bürünmeisi bekleniyor...
4'lü koalisyon hükümtinin yarınki başkanlar toplantısında olumlu veya olumsuz bir şekilde son bulması bekleniyor.
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