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Hyundai Kocaeli fabrikasında üretime ara veriyor

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Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Güney Koreli Hyundai'nin, Kocaeli’ndeki tesisinde üretimi bir ay boyunca askıya alacağı belirtildi.
Hyundai Kocaeli fabrikasında üretime ara veriyor

Türkiye'de üretim yapan Güney Koreli otomotiv devi Hyundai üretimi durduruyor. Şirkete bağlı iki kuruluş da geçici olarak kapatılacak.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kore medyası, Hyundai’nin Kocaeli’ndeki tesisinde üretim bir ay askıya alacağını yazdı. Güney Kore’de yayın yapan Business Korea’da yer alan bilgilere göre, Hyundai Assan, 20 Ocak-6 Şubat ve 30 Mart-13 Nisan tarihleri arasında üretimi durduracak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN KARŞILANACAK

Koreli medya kuruluşları ayrıca Güney Koreli şirkete bağlı Hyundai Mobis ve Hyundai Glovis gibi bağlı kuruluşları da geçici olarak kapatılacağını yazdı.

Kore basınına göre Hyundai Türkiye Ankara’dan kısa çalışma ödeneği talep etti. Bu kapsamda fabrika çalışanları önümüzdeki aylarda iki bölüm halinde, yani 15 gün çalışıp 15 gün çalışmayacak. İşçilerin çalışmadıkları günlerdeki ücretlerin yüzde 80’ini devlet ödeyecek.

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