İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kayıp at iddiasına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayıp at iddialarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Hepsine çip takıldı. Biz takmadık bakanlık taktı. Çip bizim tarafımızdan değil Tarım Bakanlığı tarafından takip ediliyor" dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kayıp atlara ilişkin olarak ifade ettiği," İstanbul'un atlarında dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek dahi istemiyoruz. Hiç şüphesiz tüm bu olup bitenleri İstanbul halkı ile milletimiz görüyor, değerlendiriyor" sözlerine, "Sayın Pakdemirli bir açıklama yapsana. Kayıp at varsa bunu bulacak olan Tarım Bakanlığı. Dönüp dönüp 'Ekrem İmamoğlu atlar nerede?' Allah'tan korkun" diye yanıt verdi.

Fox TV'de açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, şunları kaydetti:

"1179 atı teslim aldık, bu ataları satın aldık. 860'ını sahiplendirdik. Kime? Tarım Bakanlığı'nın da iş birliğiyle beraber bize başvuran kurum ve kuruluşlara sahiplendirdik. Bu atları satın alan biz Tarım bakanlığı ile iş birliği yaptık, sonra bütün nakliyesini her şeyini biz üstlendik. Bu götürüp teslim ettiğimiz atların hepsine çip takıldı. Biz takmadık bakanlık taktı. Çip bizim tarafımızdan değil Tarım Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız soruyor nerede o atlar diye. Sayın Pakdemirli bir açıklama yapsana. Kayıp at varsa bunu bulacak olan Tarım Bakanlığı. Dörtyol'da bir olay ortaya çıktı. Bunlar çipliydi. Takibi onlar yapacak biz değil. Tarım Bakanlığı'na ait sorumluluk nerede hangi ilçeye erilmişse o ilçenin tarım müdürlüğünde. Dönüp dönüp 'Ekrem İmamoğlu atlar nerede?' Allah'tan korkun.

Tarım Bakanı bunlara cevap versin biz değil. Elleri arkada niye yürüdü diye soruşturma açacağınıza buna açsanıza."

"Bugün gelinen noktada şu geçerli; adamın var mı yok mu?"

"Bugün gelinen noktada şu geçerli; adamın var mı yok mu?" diyen İmamoğlu, "Biz de diyoruz ki benim her türlü TC vatandaşımızın benim yönettiğim kuruma başvurma hakkı olduğu gibi, kendi becerisiyle birikimiyle kazanma hakkını karşılayacak bir yönetim olacak" diye konuştu. Ben işe aldığımız insanlarla mutlak bir görüşme yapıyorum Geçen bir toplantıda şunu söyledim; 'Hepinizin torpili var. Nedir o torpil biliyor musunuz, kendi beceriniz, kendi biriktirdikleriniz. Sakın ama sakın birisine bir kişiye tabii olmayın. Kendi biriktirdiklerinizle var olun.' Ha eksik olabiliriz ama şunda netiz; bir insanın birikimine ve biriktirdiklerine bakıyoruz. Gerisi boş . Bizim açtığımız her sınava gönül rahatlığıyla vatandaşımız başvurduğunda şunu bilsin; ben şunu yaşadım genç bir vatandaşımız zabıta alımlarında 'başkanım geldik fiziksel mücadele kısmına gireceğiz ama şuna inanıyoruz, giremesek bile hakkımızla giremeyiz diyor. Olay bu.

Kanal İstanbul açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz, bizden bir banka kredi verirse günü geldiğinde o da görür" açıklamasına ilişkin olarak da konuşan İBB Başkanı, "Kanal İstanbul sürecine dahil olacak olan finans kuruluşu olabilir, yapımcı firma olabilir kazanacağı paraya bakmayız biz İstanbul'a ihanet eden bir projeyse bu ki biz bunu belgeleriyle açıklıyoruz, ihanet eden projeye destek olan hangi unsur varsa hukuki olarak bunun mücadelesini vereceğiz demiştik. Genel Başkanım daha da ileriye taşıdı meseleyi. Bence yüzde yüz doğru" sözlerini kaydetti.

İmamoğlu devamında şunları kaydetti:

"Geçen tartışma yaptılar, 7 tane köprü bu bizim çizimimiz değil. Bakanlığın kendi hazırladığı 7 noktadan köprü geçişi. Burada bir köprü yapımına başlanıyor geçen sene ihalesi yapıldı. Kablo destekli köprü profili. Aslında bir nevi asma köprü. Geçen gün ihalesi yapıldı. 8.3 milyar lira. neymiş körü ve çevre yolları. 8.3 milyar. Geçen sene şu anki döviz kuru ve döviz artışlarıyla değeri en az 11 milyar lira. İstanbul'un şu yoksulluğu yaşayan İstanbul'da kalkıp böyle bir çaba gösteriyorlar ki!"

Şimdi siz bu ülkenin geleceğini ipotek altına alacaksınız Hazine'sini ipotek altına alacaksınız ondan sonra da vatandaş bunu cebinden ödeyecek bu riski gören Kılıçdaroğlu da bunu demeyecek! Tabii ki de diyecek. Bu süreci destekleyen hangi kurum varsa iki yıl sonra bu ülkede iktidar değişecek değişince de inanıyorum ki ittifak partimiz İyi Parti'nin de fikri aynı yöndedir, gerektiğinde hukuki mücadele verilecektir. "