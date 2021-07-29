  • BIST 1.381,590
  • Altın 498,25
  • Dolar 8,5130
  • Euro 10,0750
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça atıldı (VİDEO)

İBB’den Kanal İstanbul Araştırması: Yüzde 62.7 ‘israf’ dedi

»
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı, İstanbullunun nabzını tuttuğu İstanbul Barometresi 2021 Haziran Raporunu yayınladı.
İBB’den Kanal İstanbul Araştırması: Yüzde 62.7 ‘israf’ dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı  İstanbul Barometresi Haziran 2021 Raporu, 26 Haziran-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında 670 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı. Katılımcılara, İstanbul'un gündeminde yer alan sorunlar ve duygu durumlarına ilişkin sorular yöneltildi.

KANAL İSTANBUL'DAN ÖNCELİKLİ SORUNLAR VAR

Katılımcıların, yüzde 39,2'si Marmara Denizi kıyılarında görülen deniz salyasının, yüzde 30,8'i Kanal İstanbul tartışmalarının İstanbul'un gündemi olduğunu belirtti. Kanal İstanbul'a ilişkin olarak yüzde 71,1 İstanbulluların karar vermesi gerektiğini, yüzde 62,7 maddi israf olduğunu, yüzde 76,6 daha öncelikli sorunların bulunduğunu ve yüzde 65 doğayı tahrip edeceğini düşündüğünü söyledi.

SOSYAL YARDIM VE DEPREMLE MÜCADELEYE AYRILMALI

Katılımcılar, Kanal İstanbul'a harcanacak paranın daha öncelikli sorunlara ayrılması gerektiğini kaydetti. Yüzde 24,9 sosyal yardımlara, yüzde 22,8 depremle mücadeleye aktarılmasını belirtirken bunları, kentsel dönüşüm ve istihdam alanlarının artırılması takip etti.

12'DEN SONRA MÜZİK YAYINI YAPILMAMASINA DESTEK YOK

Katılımcıların, yüzde 54'ü normalleşmeyle birlikte gece saat 12'den sonra müzik yayını yapılmaması kararını desteklemediğini, yüzde 37,2'si desteklediğini, yüzde 8,8'i ise fikrinin olmadığını belirtti. 18-34 yaş arası grupta desteklemeyenlerin oranı yüzde 57 iken, 60 yaş ve üstünde yüzde 61,6 oldu.

 İSTANBUL'UN İLK ÜÇ SORUNU DEĞİŞMEDİ

İstanbul'un ilk üç sorunu geçmiş aylarda da olduğu gibi yine deprem, ekonomik sorunlar ve ulaşım oldu. Yüzde 46,4 olası İstanbul depremi, yüzde 37 ekonomik sorunlar ve yüzde 36,9 ulaşım olarak belirtirken, bunları göçmen ve mülteciler sorunu takip etti.

YÜZDE 41,5 AŞI OLMAK İSTEMİYOR

Henüz aşı olmayan katılımcıların yüzde 41,5'i; 18-44 yaş katılımcıların yüzde 39,4'ü, 45-59 yaş katılımcıların ise yüzde 54,1'i COVID-19 aşısı olmak istemediğini ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ByLock lisans sahibi David Keynes'in İstanbul'da teslim olup tutuklanmasıyla ilgili neler biliniyor?28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:59
  • Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulları 6 Eylül'de açmakta kararlıyız, KKTC'de okullar açılabilecek mi?28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:46
  • Antalya'da 4 ayrı noktada orman yangını: Alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:34
  • Açıklamalar peş peşe geliyor! Aşı olana büyük indirim28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:20
  • Televizyonlardaki takviye gıda reklamları bir yılda yüzde 136 arttı28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:14
  • Prof. Dr. Erkut adaylıktan çekildi28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:06
  • Halterde Nuray Levent 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı 9. sırada tamamladı28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:41
  • Van Valisi Bilmez: 295 kilometrelik İran sınırının tamamına duvar örülecek27 Temmuz 2021 Salı 20:11
  • İmamoğlu: Kanal İstanbul olmayacak27 Temmuz 2021 Salı 19:08
  • Akar'dan Yunanistan'ın Rafale alımına tepki27 Temmuz 2021 Salı 17:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti