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İbrahim Kalın, HDP'li 7 milletvekiline fezleke düzenlenmesi hakkında konuştu: Kobani olaylarını unutmak mümkün değil

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İbrahim Kalın, HDP'li 7 milletvekiline fezleke düzenlenmesi hakkında konuştu: Kobani olaylarını unutmak mümkün değil
İbrahim Kalın, HDP'li 7 milletvekiline fezleke düzenlenmesi hakkında konuştu: Kobani olaylarını unutmak mümkün değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HDP'li 7 milletvekiline fezleke düzenlenmesi hakkında "Kobani olaylarını unutmak da mümkün değil. Bunu da akıldan çıkarmamak lazım. O dönemde çok acı olaylar da yaşandı ama şu anda bu tamamen bir hukuki süreç. Gelişmeleri izleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fatih'te Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Kalın toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Program sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kobani olaylarının yaşandığı tarihte Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan 7 HDP milletvekili hakkında fezleke düzenleneceğine ilişkin soru üzerine, "Bu tabii hukuki bir süreç. Şimdi artık hukuki süreci hep birlikte takip edeceğiz. Fezleke hazırlanması da tabii onun bir meclis ayağı da var. Meclis'le ilgili olarak da yürüyecek bir süreç. Onu hep birlikte izleyeceğiz. Kobani olaylarını unutmak da mümkün değil. Bunu da akıldan çıkarmamak lazım. O dönemde çok acı olaylar da yaşandı ama şu anda bu tamamen bir hukuki süreç. Gelişmeleri izleyeceğiz" dedi.

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