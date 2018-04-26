İbrahim Tatlıses, "İzmir'den AK Parti adayı" iddiası

24 Haziran'da gerçekleşecek genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde milletvekilliği aday trafiği hızlanırken, şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Ak Parti'den İzmir'de milletvekili adayı olduğu iddia edildi.
Daha önce memleketi Urfa’dan üç kez adaylık başvurusu yapan Tatlıses, bir kez de bağımsız aday olmuştu.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İzmir’e yerleşen İbrahim Tatlıses'in İzmir'den milletvekilliği adaylığı için çalışmalara başladığı iddia edildi.
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