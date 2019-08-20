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İçişleri Bakanı Soylu’dan kayyum açıklaması: Demokrasiye halel getirmek isteyenler milletin helal oylarına leke sürmektedirler

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasının ardından “Hukukun en temel görevi milletin oylarını teröre istismar ettirmemektir” dedi.
İçişleri Bakanı Soylu’dan kayyum açıklaması: Demokrasiye halel getirmek isteyenler milletin helal oylarına leke sürmektedirler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasının ardından “Hukukun en temel görevi milletin oylarını teröre istismar ettirmemektir” dedi.

Göç Değerlendirme Toplantısı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan soylu, “Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler” dedi ve ekledi:

“Hem demokrasiye hem hukuka halel getirmek isteyenler, kelimenin tam anlamıyla devlete kafa tutmaktadırlar, demokrasimizi istismar etmektedirler, milletin helal oylarına leke sürmektedirler."

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