  • BIST 90.806
  • Altın 238,452
  • Dolar 6,1598
  • Euro 7,1534
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

İçme suyu buzdolabında diye fiyat farkı alındı, sosyal medya karıştı

»
Çanakkale'de bir büfede, içme suyu buzdolabında saklandığı için fiyat farkı istendi. Tepki çeken uygulama sosyal medyanın gündemine oturdu.
İçme suyu buzdolabında diye fiyat farkı alındı, sosyal medya karıştı

Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş, geçtiğimiz günlerde Çanakkale Lapseki’de bir Tekel bayiinden 5 litrelik 2 adet su aldı. Kasadaki görevli, sular buzdolabından alındığı için normalden daha yüksek bir fiyatla satış yapacaklarını belirtti. Ödemeyi yapan Aktaş’ın yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşmasıyla, suya buzdolabı farkı alınmasına tepkiler büyüyor. Yüzlerce kişi, Tüketiciler Birliği’nin sosyal medya hesabına yorum yaptı. Vatandaşlar, Tüketiciler Birliği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’nun sosyal medya hesabına “Fazlasını ödediğimiz ürünün fiyat farkını alabilir miyiz?” sorusunu yöneltti. Yorumlar, Türkiye’nin pek çok yerinde benzer fiyat farkı uygulamalarının yaşandığı gerçeğini ortaya çıkardı.

Ek servis parası

Yemek yediği dinlenme tesisinde servis ücreti adı altında ek ücret alındığını iddia eden sosyal medya kullanıcısı Yaşar Kimsesiz paylaşımında, “Adapazarı - Bilecik yolu üzerindeki ‘Vezirhane Dinlenme Tesisleri’nde, serpme kahvaltı istedim. Fatura 30 TL lira olmasına rağmen 60 TL aldılar. Sebebini sorduğumda servis ücreti adı altında ek ücret olduğunu beyan ettiler. Herhalde kahvaltı malzemelerini kendim gidip, alıp yumurtayı da kendim kızartacaktım. Masamda beklediğim için ek servis ücreti fiyatı aldılar” dedi.

Para bozma ücreti!

Filiz Zeynep Sayar adlı Twitter kullanıcısı da şu paylaşımda bulundu: “Yıllardır bağırıyorum. Su en temel haktır, her yerde farklı satılmaz diye. Küçük 500 ml su bir yerde 1 TL, diğerinde 2 TL, 5 TL, 10 TL. Mekana göre su fiyatı değişiyor. Suyu soğuk satmak hizmettir. Soğutmadan satmak ticarettir. Hizmetten para alınmaz, izin vermeyelim.” Diren Bilgeay ise üniversite öğrencisiyken yaşadıklarını anlattı: “O da bir şey mi? Çanakkkale 18 Mart Üniversitesi’nde öğrenciydim. 5 liram vardı, bozdurmak için bakkala girmiştim. Bakkal ‘1 liraya bozarım’ demişti. Çanakkale’de normalleşen yakışıksızlıklar bitmiyor demek.”

‘Şikayet edin iade isteyin’

Buzdolabı farkının alınamayacağını ve tüketicilerin haklarını aramak için pek çok kuruma başvurabileceğini belirten Tüketiciler Birliği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu,   “Maliye’nin Alo 189 hattına ve bağlı bulunduğu ilin Ticaret İl Müdürlüğü’ne 6502/54.maddeye aykırılıktan ceza uygulaması için şikayet edin. Daha sonra BİMER üzerinden ona kim ruhsat vermişse, ona ulaşmaya çalışın. Ayrıca firmanın unvanını, adresini, mersis numarasını bir şekilde öğrenerek internet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti’ne 6502/54 maddeye aykırılıktan şikayet edin. Fazla ödemenizin iadesini isteyin.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ‘Aile meclisi kararı’yla eşini öldüren koca, 2 yıl sonra yakalandı26 Ağustos 2018 Pazar 16:48
  • Şafak vaktinin kahramanlık destanı: Büyük Taarruz26 Ağustos 2018 Pazar 16:42
  • Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta eylemi yasaklandı, gözaltılar var25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:37
  • Çavuşoğlu, Lavrov'la kameralar karşısına geçti: Bu dostluk, birilerini kıskandırmıyor değil24 Ağustos 2018 Cuma 15:32
  • Fransız asgari ücretli İstanbul'da 17 gece kalırken Türk vatandaşı Paris'te 1 gece kalamıyor24 Ağustos 2018 Cuma 14:21
  • Boğuldu sandılar, arama-kurtarma çalışması başlattılar; 4 kilometre uzakta kıyıya çıktı!24 Ağustos 2018 Cuma 14:18
  • Korkut Boratav: Sol çevreler kriz ortamında politika alternatifleri önermekten dahi uzak durmalı24 Ağustos 2018 Cuma 14:16
  • Dolar kağıdı vurdu: Yayıncılık krizde24 Ağustos 2018 Cuma 13:43
  • Muğla'da tur otobüsü şarampole devrildi23 Ağustos 2018 Perşembe 19:18
  • Son Dakika: Hakurk'a hava harekatı23 Ağustos 2018 Perşembe 15:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti