İçme suyu buzdolabında diye fiyat farkı alındı, sosyal medya karıştı

Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş, geçtiğimiz günlerde Çanakkale Lapseki’de bir Tekel bayiinden 5 litrelik 2 adet su aldı. Kasadaki görevli, sular buzdolabından alındığı için normalden daha yüksek bir fiyatla satış yapacaklarını belirtti. Ödemeyi yapan Aktaş’ın yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşmasıyla, suya buzdolabı farkı alınmasına tepkiler büyüyor. Yüzlerce kişi, Tüketiciler Birliği’nin sosyal medya hesabına yorum yaptı. Vatandaşlar, Tüketiciler Birliği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’nun sosyal medya hesabına “Fazlasını ödediğimiz ürünün fiyat farkını alabilir miyiz?” sorusunu yöneltti. Yorumlar, Türkiye’nin pek çok yerinde benzer fiyat farkı uygulamalarının yaşandığı gerçeğini ortaya çıkardı.

Ek servis parası

Yemek yediği dinlenme tesisinde servis ücreti adı altında ek ücret alındığını iddia eden sosyal medya kullanıcısı Yaşar Kimsesiz paylaşımında, “Adapazarı - Bilecik yolu üzerindeki ‘Vezirhane Dinlenme Tesisleri’nde, serpme kahvaltı istedim. Fatura 30 TL lira olmasına rağmen 60 TL aldılar. Sebebini sorduğumda servis ücreti adı altında ek ücret olduğunu beyan ettiler. Herhalde kahvaltı malzemelerini kendim gidip, alıp yumurtayı da kendim kızartacaktım. Masamda beklediğim için ek servis ücreti fiyatı aldılar” dedi.

Para bozma ücreti!

Filiz Zeynep Sayar adlı Twitter kullanıcısı da şu paylaşımda bulundu: “Yıllardır bağırıyorum. Su en temel haktır, her yerde farklı satılmaz diye. Küçük 500 ml su bir yerde 1 TL, diğerinde 2 TL, 5 TL, 10 TL. Mekana göre su fiyatı değişiyor. Suyu soğuk satmak hizmettir. Soğutmadan satmak ticarettir. Hizmetten para alınmaz, izin vermeyelim.” Diren Bilgeay ise üniversite öğrencisiyken yaşadıklarını anlattı: “O da bir şey mi? Çanakkkale 18 Mart Üniversitesi’nde öğrenciydim. 5 liram vardı, bozdurmak için bakkala girmiştim. Bakkal ‘1 liraya bozarım’ demişti. Çanakkale’de normalleşen yakışıksızlıklar bitmiyor demek.”

‘Şikayet edin iade isteyin’

Buzdolabı farkının alınamayacağını ve tüketicilerin haklarını aramak için pek çok kuruma başvurabileceğini belirten Tüketiciler Birliği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Maliye’nin Alo 189 hattına ve bağlı bulunduğu ilin Ticaret İl Müdürlüğü’ne 6502/54.maddeye aykırılıktan ceza uygulaması için şikayet edin. Daha sonra BİMER üzerinden ona kim ruhsat vermişse, ona ulaşmaya çalışın. Ayrıca firmanın unvanını, adresini, mersis numarasını bir şekilde öğrenerek internet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti’ne 6502/54 maddeye aykırılıktan şikayet edin. Fazla ödemenizin iadesini isteyin.”