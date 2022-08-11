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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi çalışmalarını sürdürüyor

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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi çalışmalarını sürdürüyor
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi çalışmalarını sürdürüyor

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi yerel yönetimler reformuna ilişkin yasa çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor..

UBP milletvekili Özdemir Berova başkanlığındaki toplantıya komite üyelerinin yanısıra Başbakan Ünal Üstel, bazı UBPli milletvekilleri, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da toplantıda hazır bulundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplantı arasında basına yaptığı açıklamada hükümetin “metin geçsin” çabası içerisinde olduğunu ifade etti.

Daha önce 13 – 14 belediyeden bahsedildiğini, şimdi 18 belediyeden bahsedildiğini ancak her halukarda 10 belediyenin tablo dışında kalacağını ifade eden Erhürman,”Bu metin, bugün bu haliyle geçerse, bizi çok ciddi bir kaos bekliyor”dedi.

Erhürman, Belediye başkanlarının ve sendikaların toplantıya alınmamamasını da eleştirdi.

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Yerel Yönetimler Reformu” ile ilgili son gelişmeler hakkında BUGÜN Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.

Erhürman, ülkede ekonomik açıdan varolan kaosa bir kaos da yerel yönetimlerle ilgili eklenecek gibi görünüğünü dile getirdi.

Erhürman, “Hükümet siyasi hesaplarla hareket ediyor. Belediyeler reformu yapacağım derken sistemi deforme etmeye çalışıyorlar. Parmak hesabıyla yerel yönetimleri kaosa sürüklemek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

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