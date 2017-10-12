İdris: Erken seçim önerisi Meclis Alt komitesinde, TDP her türlü tarihe var
TDP Genel sekreteri Asım İdris Kıbrıs Genç TV'de Aysu Basri Akter'in sunduğu programda erken seçim ile iglili önemli açıklamalar yaptı.
İdris TDP'nin daha önce verdiği erken seçim önergesinin Meclis komitesinde olduğunu belirtti ve UBP samimi ise komitede konuyu görüştürsün, Meclis Genel Kurulu'na gelecek her türlü erken seçim tarihine TDP evet diyecektir dedi.
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