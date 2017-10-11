 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.816
  • Altın 151,673
  • Dolar 3,6613
  • Euro 4,3367
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKatalan Bölge Başkanı, Bağımsızlığı askıya almayı önerdi

Özgürgün UBP'nin 42. Yıl Resepsiyonunda yine seçimden bahsetti

» »
Özgürgün UBP'nin 42. Yıl Resepsiyonunda yine seçimden bahsetti
UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a seslenerek 'seçim tarihini siz belirleyin seçime gidin' dedi.

Kıbrıs Time İnternet sitesinin haberine göre Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a seslenerek 'seçim tarihini siz belirleyin seçime gidin' dedi.

UBP'nin kuruluşunun 42'nci yıldönümü kutlamaları için Lefkoşa'da Elysium'da düzenlenen etkinlikle konuşan Özgürgün, UBP'nin seçime en hazır parti olduğunu söylerken seçim tarihi konusunda da Tufan Erhürman'a çağrıda bulunarak seçim tarihini belirlemelerini istedi. 

Daha önce de Başbakan Özgürgün erken seçim çağrısı yapmış TDP ve CTP'nin 2 Temmuz 2017 tarihinde seçim yapalım önerisini kabul etmemişti.

Erken seçim tartışmaları kamuoyu yoklamlarında baraj altı görünen hükümetin küçük ortağı DP'yi rahatsız ediyor.

İlgili haberler;

Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün CTP'ye çağrı yapmasındaki temel neden de aslında bu. UBP'nin meclise götüreceği bir erken seçim önerisi sonucunda UBP-DP koalisyon hükümetinin bozulmasından endişe ediliyor.

UBP hükümette ve Başbakan olarak Hüseyin Özgürgün'ün liderliğinde bir seçime gitmek istiyor.

 

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 42’nci kuruluş yılı resepsiyonu yapıldı.

Resepsiyonda konuşan UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün; sözlerine ‘UBP’nin 42 yılına sahip çıkıyorum’ diyerek başladı.

‘Asıl olan KKTC’dir, biz gücümüzü KKTC’den alıyoruz’ ifadelerini kullanan Özgürgün, ‘gelecek nesillere çağdaş ve kurumsallaşmış bir UBP teslim etmek istediklerini’ kaydetti.

Özgürgün, ‘siyasi rant uğruna halkın belleği ile oynayanlara ve UBP üzerinden seviyesiz bir tartışama yürütenlere prim vermeyeceğini’ ifade ederek, ‘biz hesabımızı halka veririz, sadece UBP’liler değil tüm halk görmüştür ki UBP, KKTC’nin umudu ve vazgeçilmezidir’ sözlerini kullandı.

Her zaman halk için çalıştıklarını vurgulayan Özgürgün, ‘kritik meclis aritmetiği ile yürüttüğümüz hükümet görevinde ağır faturalar ödemek zorunda bırakıldık, ama çalıştık insanımızı süreklendiği kriz ortamından çıkarmayı başardık’ diye konuştu.

Hüseyin Özgürgün, partisin yatırımlara ve projelere verdiği önemi de anlatarak; ‘anavatandan ulaşan suyun tarımda kullanılması ve yine anavatandan gelecek elektriğin her alana olumlu yansımaları olacağını kaydetti.

‘UBP projelerin refahın yatırımların tamamını yapan partidir’ idyen Özgürgün; seçimden güçlü bir UBP çıkacağını söyledi.

Hüseyin Özgürgün, Anamuhalafet partisinin erken seçim söylemlerine de değinerek; ‘12 bin üye ile UBP’ye meydana okumak yürek ister, bu salondan çağrı yapıyorum erken seçime gidelim’ diye konuştu.

UBP’nin 42’nci yıl resepsiyonunda 3’üncü  Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da konuştu.

Partililere seslenen Eroğlu; ‘birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

‘şimdi zaman birlik beraberlik içinde çalışma zamanıdr, kitlesel hareketlerin zamanıdrı’ diyen Eroğlu, ‘UBP varolduğu sürece KKTC’nin yaşayacağını’ kaydetti.

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz da birlik çağrısını yineledi.

Konuşmasında devletten vazgeçilmeyeceğinin vurgusunu yapan Oğuz; ‘her zaman iktidarı hedefliyoruz KKTC’de KKTC’nin garantörü olan bir partiyiz’ ifadelerini kullandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan BM raporu yorumu: Hayal kırıklığı...11 Ekim 2017 Çarşamba 15:22
  • Genç'in ölüm nedeni açıklandı...11 Ekim 2017 Çarşamba 15:15
  • “Tıbbi Atık Çalıştayı” yarın yapılıyor11 Ekim 2017 Çarşamba 14:38
  • Bazı taksiciler eylem sırasında basına darp girişiminde bulundu11 Ekim 2017 Çarşamba 14:03
  • TIP-İŞ, TDP’yi ziyaret ederek destek istedi11 Ekim 2017 Çarşamba 13:58
  • İzcan: Kurultayda ittifak reddedilirse istifa ederim11 Ekim 2017 Çarşamba 13:41
  • Hür-İş tüp gaz zammının geri alınmasını istedi11 Ekim 2017 Çarşamba 13:39
  • KŞK Kılıçarslan’daki kazılarda bazı kalıntılara ulaştı11 Ekim 2017 Çarşamba 13:37
  • Atun, KKTC için konuşulan yeni modelleri duyurdu: Belki bir Monaco, Cebelitarık...11 Ekim 2017 Çarşamba 13:32
  • YDP: İdlib tartışılmaz bir konuma sahip11 Ekim 2017 Çarşamba 13:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti