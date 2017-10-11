Özgürgün UBP'nin 42. Yıl Resepsiyonunda yine seçimden bahsetti

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a seslenerek 'seçim tarihini siz belirleyin seçime gidin' dedi.

Kıbrıs Time İnternet sitesinin haberine göre Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a seslenerek 'seçim tarihini siz belirleyin seçime gidin' dedi.

UBP'nin kuruluşunun 42'nci yıldönümü kutlamaları için Lefkoşa'da Elysium'da düzenlenen etkinlikle konuşan Özgürgün, UBP'nin seçime en hazır parti olduğunu söylerken seçim tarihi konusunda da Tufan Erhürman'a çağrıda bulunarak seçim tarihini belirlemelerini istedi.

Daha önce de Başbakan Özgürgün erken seçim çağrısı yapmış TDP ve CTP'nin 2 Temmuz 2017 tarihinde seçim yapalım önerisini kabul etmemişti.

Erken seçim tartışmaları kamuoyu yoklamlarında baraj altı görünen hükümetin küçük ortağı DP'yi rahatsız ediyor.

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Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün CTP'ye çağrı yapmasındaki temel neden de aslında bu. UBP'nin meclise götüreceği bir erken seçim önerisi sonucunda UBP-DP koalisyon hükümetinin bozulmasından endişe ediliyor.

UBP hükümette ve Başbakan olarak Hüseyin Özgürgün'ün liderliğinde bir seçime gitmek istiyor.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 42’nci kuruluş yılı resepsiyonu yapıldı.

Resepsiyonda konuşan UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün; sözlerine ‘UBP’nin 42 yılına sahip çıkıyorum’ diyerek başladı.

‘Asıl olan KKTC’dir, biz gücümüzü KKTC’den alıyoruz’ ifadelerini kullanan Özgürgün, ‘gelecek nesillere çağdaş ve kurumsallaşmış bir UBP teslim etmek istediklerini’ kaydetti.

Özgürgün, ‘siyasi rant uğruna halkın belleği ile oynayanlara ve UBP üzerinden seviyesiz bir tartışama yürütenlere prim vermeyeceğini’ ifade ederek, ‘biz hesabımızı halka veririz, sadece UBP’liler değil tüm halk görmüştür ki UBP, KKTC’nin umudu ve vazgeçilmezidir’ sözlerini kullandı.

Her zaman halk için çalıştıklarını vurgulayan Özgürgün, ‘kritik meclis aritmetiği ile yürüttüğümüz hükümet görevinde ağır faturalar ödemek zorunda bırakıldık, ama çalıştık insanımızı süreklendiği kriz ortamından çıkarmayı başardık’ diye konuştu.

Hüseyin Özgürgün, partisin yatırımlara ve projelere verdiği önemi de anlatarak; ‘anavatandan ulaşan suyun tarımda kullanılması ve yine anavatandan gelecek elektriğin her alana olumlu yansımaları olacağını kaydetti.

‘UBP projelerin refahın yatırımların tamamını yapan partidir’ idyen Özgürgün; seçimden güçlü bir UBP çıkacağını söyledi.

Hüseyin Özgürgün, Anamuhalafet partisinin erken seçim söylemlerine de değinerek; ‘12 bin üye ile UBP’ye meydana okumak yürek ister, bu salondan çağrı yapıyorum erken seçime gidelim’ diye konuştu.

UBP’nin 42’nci yıl resepsiyonunda 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da konuştu.

Partililere seslenen Eroğlu; ‘birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

‘şimdi zaman birlik beraberlik içinde çalışma zamanıdr, kitlesel hareketlerin zamanıdrı’ diyen Eroğlu, ‘UBP varolduğu sürece KKTC’nin yaşayacağını’ kaydetti.

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz da birlik çağrısını yineledi.

Konuşmasında devletten vazgeçilmeyeceğinin vurgusunu yapan Oğuz; ‘her zaman iktidarı hedefliyoruz KKTC’de KKTC’nin garantörü olan bir partiyiz’ ifadelerini kullandı.