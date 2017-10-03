UBP'nin kararına DP'den itiraz: Koalisyonda çatlaklar büyüyor...

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) bu sabah seçim tarihine ilişkin aldığı "15 Nisan 2018" kararına, Demokrat Parti'den (DP) itiraz geldi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği açıklamasında, Milletvekili Genel Seçimleri için 15 Nisan 2018 tarihini düşündüklerini ifade etmesi sonrası, bugün sabah saatlerinde toplanan UBP, seçim tarihi olarak 15 Nisan 2018’i onayladı.

Öte yandan koalisyonun küçük ortağı DP’den konuya ilişkin itiraz geldi.

DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, bugün sabah saatlerinde bir televizyon programında yaptığı açıklamada, DP’nin 15 Nisan tarihini kabul etmediğini duyurdu.

Denktaş, seçimin ortak karar verilmesi gereken bir konu olduğunu ve bu konuda hükümetin kendi arasında istişarelerde bulunacağını ifade etti.

Denktaş’ın “hükümet istişarelerde bulunacak” şeklindeki açıklaması sırasında UBP’nin seçim tarihi olarak DP tarafından itiraz edilen 15 Nisan 2018’i seçmesi, hükumet ortaklarının yeterli “istişarelerde” bulunamadığını gözler önüne serdi.

Yapılan anketlerde halk, hükümetin dağılma ihtimalinin yüksek olduğunu ön görüyor…