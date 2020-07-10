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İki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü

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İki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü
İki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü

Çanakkale'de merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yolu üzerinde tarlasından dönen bir çiftçinin, iki köpeğini iple traktöre bağlayıp götürmesi, tepkilere neden oldu.

O anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Vatandaşlar, traktörü kullanın çiftçiye de tepki gösterdi. Çiftçi, bunu neden yaptığını soran vatandaşlara, her gün traktörü ile tarlasına gidip gelirken köpekleri iple bağlayarak çektiğini, onların da bu duruma alışkın oluğunu söyledi.

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