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İklim değişikliği arıların neslini ve arıcılık faaliyetlerini tehlikeye sokuyor

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Bir araştırmaya göre, iklim değişikliği, İngiliz bombus arılarının olması gerekenden daha az simetrik kanatlar geliştirmesine neden oluyor.
İklim değişikliği arıların neslini ve arıcılık faaliyetlerini tehlikeye sokuyor

Araştırmada, iklim değişikliğinin arıların neslini ve arıcılık faaliyetlerini tehlikeye soktuğu açıklandı.

Yapılan araştırmaya göre, bilim insanlarının böceklerin dijital görüntülerini analiz ettikten sonra, geçtiğimiz yüzyılda kanatlarının giderek daha asimetrik hale geldiğini görebildiler.

Times’ın haberine göre, çok farklı şekillerde sağ ve sol kanatları içeren yüksek düzeyde asimetri, çevredeki bir etkenin, bir arının büyümesini etkilediğini gösterir.

İNSAN KAYNAKLI OLDUĞU BELİRLENDİ

Toplama yılı boyunca – ortalama yıllık sıcaklık ve yıllık yağış dahil olmak üzere – iklim koşullarına baktıktan sonra, kanat asimetrisinin daha sıcak yazlar ve daha yağışlı kışlar olan yıllarda daha belirgin olduğunu ve bunun da insan kaynaklı iklim değişikliği ile bir bağlantıya işaret ettiğini buldular. Çalışma, Journal of Animal Ecology’de yayınlandı.

Arılar hava koşullarına karşı çok hassas olabilirler. Bu tip değişiklikler, onların varlığını ortadan kaldıracak denli ciddi nitelikte olabilir.

Uzmanlar, Birleşik Krallık’ta birçok yabani arı türünün düşüşte olduğu konusunda uyardılar. Faaliyetleri çiftçilere yılda yaklaşık 700 milyon sterlin değerinde olan arılar için daha fazla koruma çağrısında bulunuldu.

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