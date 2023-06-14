  • BIST 5.422,33
  • Altın 1485.226
  • Dolar 23.668
  • Euro 25.5748
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİzmir’de 3.9 büyüklüğünde deprem

İklim değişikliği, zürafaların yaşamını tehdit ediyor

» »
Yeni bir araştırma, iklim değişikliği kaynaklı aşırı yağmurlar ve insan faaliyetlerinin, zürafaların yaşamlarını tehdit ettiğini ortaya koydu.
İklim değişikliği, zürafaların yaşamını tehdit ediyor

Futurity’nin haberine göre, ABD'deki Pennsylvania Devlet Üniversitesi ve İsviçre'deki Zürih Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı ortak çalışmada, ilk olarak Tanzanya’nın kısa süreli yağmurları, uzun süreli yağmurları, kurak mevsimlerdeki yerel yağışları, bitki örtüsü ve genel sıcaklığı hakkında yaklaşık 20 yıllık veri toplandı.

Söz konusu 20 yılın son 8 yılında, Tanzanya'nın Tarangire bölgesindeki her yaştan ve cinsiyetten 2 bin 385 zürafanın yaşamı da takip edildi.

Araştırmacılar, iklim değişikliği, sıcaklık, yağış ve bitki örtüsündeki değişikliklerle insan faaliyetlerinin zürafaların hayatta kalması üzerindeki etkilerini ölçtü.

Zürafaların hayatta kalma olasılığının yağışlı mevsimlerde azaldığını gören araştırmacılar, bunu ise bu mevsimlerde parazitlerde ve hastalıklardaki artışa bağladı.

ZÜRAFALARIN KORUNMASI GEREKİYOR

Araştırmacılar, kısa süreli yağmurlar ve daha yoğun yağışlar da dahil olmak üzere Doğu Afrika’daki iklim değişikliklerinin, zürafaların varlığını tehdit edeceği sonucuna vardıklarını belirterek, bu nedenle verimli arazi kullanımı ve kaçak avlanmanın önlenmesinin zürafaların korunması için gerekli olduğunu vurguladı.

Pennsylvania Devlet Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Derek Lee, yaptığı açıklamada, zürafaların, uzun boyun ve bacakları, kendilerine özgü burun delikleri, beyinlerine kan gitmesini sağlayan karmaşık atardamar ağı ve vücutlarındaki yüksek ısının dağılmasını sağlayan desenli derilerinin onların serin kalmasına yardımcı olduğunu aktardı.

“HASTALIK RİSKİ ARTIYOR”

Lee, diğer yandan da çalışma süresi boyunca sıcaklıkların zürafalar için tolere edilebilir termal aralığı aşmamış olabileceği ve gelecekte aşırı bir sıcak hava dalgasının bu devasa hayvanların zarar görebileceği bir eşiği ortaya çıkarabileceği uyarısında bulundu.

Zürih Üniversitesi'nden Doç. Dr. Arpat Özgül de “Bulgularımız, korunan alanların çevresine yakın yerlerde yaşayan zürafaların en savunmasız anlarının şiddetli kısa süreli yağmurlar sırasında olduğunu gösteriyor. Çünkü bu koşullar zürafaların çiftliklere yakın olması nedeniyle çiftlik hayvanlarıyla ilişkili hastalık riskini artırıyor. Ayrıca yoğun yağmur, kaçak avlanmayı önleme devriyelerini engellediği için zürafalara büyük tehdit oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yanardağ patladı, binlerce kişi kaçıyor12 Haziran 2023 Pazartesi 21:45
  • NATO’nun en büyük hava tatbikatı başladı12 Haziran 2023 Pazartesi 20:42
  • Belçika’da “ısı dalgası” uyarısı12 Haziran 2023 Pazartesi 19:43
  • Almanya'da BioNTech davasının ilk duruşması iptal edildi12 Haziran 2023 Pazartesi 17:41
  • ABD’de korkutan görüntü! Binlercesi kıyıya vurdu12 Haziran 2023 Pazartesi 10:25
  • Covid-19’un nasıl çıktığıyla ilgili dehşete düşüren rapor: En ölümcül virüsleri alıp…11 Haziran 2023 Pazar 18:59
  • BioNTech’e şok: Covid-19 aşısının yan etkileri yüzünden yarın hakim karşısına çıkıyorlar11 Haziran 2023 Pazar 13:31
  • Pakistan’da şiddetli yağışlar can aldı10 Haziran 2023 Cumartesi 23:35
  • Belçika, CIA’den bilgi aldı! Saldırıda “Ukrayna izi” olabilir10 Haziran 2023 Cumartesi 20:59
  • Coronanın beyin hücreleriyle birleşebildiği ortaya çıktı10 Haziran 2023 Cumartesi 15:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti