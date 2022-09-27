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İlişkide cinsellik azaldıysa bu noktalara dikkat

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Partnerinize aşık olsanız bile, çiftler zaman geçtikçe daha az seks yapmaya başlayabilir ve bu da ilişkinizi sıkıntıya sokabilir. Bilim insanları, çiftlerin nasıl daha aktif bir cinsel hayata sahip olabileceklerine dair yöntemler öneriyor.
İlişkide cinsellik azaldıysa bu noktalara dikkat

Bilim insanları, rutine binen ilişkilerde, eşinizin daha düzenli seks yapmak istemesine yardımcı olacak bir yöntem keşfettiklerini iddia ediyorlar.

Kanada’daki York Üniversitesi’nde yapılan çalışmanın püf noktasına göre, partnerinizi her zaman yeni bir şekilde görmenizi sağlayacak yollar bulmanız gerekiyor.

Daily Star’ın haberine göre, Journal of Social and Personal Relationships’te yayınlanan makale, çiftlerin kendilerini geliştirmeye, yeni deneyimlere, farklılığa odaklanması gerektiğini keşfetti.

CİNSEL ARZUYU ARTIRMAK İÇİN…

 

Kendini geliştirmenin daha yüksek düzeyde yakınlık ile bağlantılı olduğunu gösteren çalışma, bunun daha fazla cinsel arzunun gelişmesine yol açtığını iddia ediyor.

Özetle, çiftlerin kendilerini hem yakın hissetmek hem de cinsel hayatlarında daha istekli olmak için kendilerini geliştirmeleri ve farklı şeyleri deneyimlemeleri gerekiyor.

Psychology Today dergisi de çiftlere bu yöntemleri önererek farklılık yaratabileceklerini söylüyor:

  • Yeni bir şey keşfetmek için birlikte bir derse ya da kursa katılın.
  • Yeni bir yeri ziyaret edin. Bu bir müzeden parka veya hayvanat bahçesine kadar her şey olabilir.
  • Birlikte yemek pişirmek, yürümek veya yüzmek gibi yeni bir aktivite deneyin.
  • Nadiren konuştuğunuz şeyler hakkında sohbet edin. Bu televizyondaki bir programdan çocukluk anılarına kadar her şey olabilir.

 

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