İlişkide cinsellik azaldıysa bu noktalara dikkat

Bilim insanları, rutine binen ilişkilerde, eşinizin daha düzenli seks yapmak istemesine yardımcı olacak bir yöntem keşfettiklerini iddia ediyorlar.

Kanada’daki York Üniversitesi’nde yapılan çalışmanın püf noktasına göre, partnerinizi her zaman yeni bir şekilde görmenizi sağlayacak yollar bulmanız gerekiyor.



Daily Star’ın haberine göre, Journal of Social and Personal Relationships’te yayınlanan makale, çiftlerin kendilerini geliştirmeye, yeni deneyimlere, farklılığa odaklanması gerektiğini keşfetti.

CİNSEL ARZUYU ARTIRMAK İÇİN…

Kendini geliştirmenin daha yüksek düzeyde yakınlık ile bağlantılı olduğunu gösteren çalışma, bunun daha fazla cinsel arzunun gelişmesine yol açtığını iddia ediyor.

Özetle, çiftlerin kendilerini hem yakın hissetmek hem de cinsel hayatlarında daha istekli olmak için kendilerini geliştirmeleri ve farklı şeyleri deneyimlemeleri gerekiyor.

Psychology Today dergisi de çiftlere bu yöntemleri önererek farklılık yaratabileceklerini söylüyor: