İlişkilerde strese neden olan faktörler gelecekle ilgili belirsizlik yaşıyorsanız...

İlişkilerde strese neden olan faktörler neler? İlişkilerin bozulmasına neden olan durumları ve nasıl kurtulabileceğinizi sizler için araştırdık.

Günlük hayatta iş, trafik, kalabalık ve gürültülü şehir hayatı gibi birçok konuda stresli deneyimler yaşarız. Bu deneyimler ne yazık ki gündelik yaşam kalitemizi olumsuz etkileyerek moral ve motivasyonumuzun düşmesine neden olur. Bu da hayatımızdaki en yakın kişilere karşı farklı davranışlar sergilememize neden olur. Yaşanılan bu stresler en yakınımızda olan eşimizle olan ilişkiyi de olumsuz etkiler. Peki bu durumda neler yapmalıyız? İlişkide strese neden olan faktörler nelerdir? Bu faktörleri nasıl ortadan kaldırabiliriz? Tüm dikkat etmeniz gerekenleri sizler için araştırdık.

SÜREKLİ TARTIŞIYORSANIZ...

İlişkide kişileri strese sokan en önemli etkenlerden bir tanesi çiftler arasında yaşanan tartışmalar ve anlaşmazlıklardır. Çiftler çoğu zaman aralarındaki sorunları konuşarak halletmekten çekinir, ya birbirilerine tabiri caizse trip atmayı tercih eder ya da susarak var olan durumun üstünü örtmeye çalışır. Fakat bu durum hem var olan durumu yok etmediği gibi hem de ilerleyen zaanlarda daha büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Ufak bir konu bile olsa durumu eşinize anlatıp, ondan yardım alarak ilişkinizin sağlığı için bu sorunu aşmalısınız. Amacınızın gü savaşına girmek olmadığını belirlemelisiniz.

GELECEKLE İLGİLİ BELİRSİZLİK YAŞIYORSANIZ...

Gelecek kaygısı ilişkide iki taraf için de stres nedenidir. Streste birçok sorunu beraberinde getirir. Bunun önüne geçmek için iki taraf da birbirine dürüst olmalı, nasıl hissettiklerini konuşmalı ve daha sık görüşmelidir.

KARŞI TARAFIN MÜCADELE ETMEDİĞİNİ GÖRDÜĞÜNÜZ ZAMAN...

İlişkide kişilerden bir taraf ilişki için daha kurtarıcı olmaya çalışırken diğer taraf umursamaz ya da vurdumduymaz davranabiliyor. Bu durum karşı tarafı oldukça strese sokan bir davranıştır. Onu karşınıza alarak nasıl hissettiğinizi anlatın. Güvende ve değerli hissetmediğinizi söyleyin. Sorunlarınızı karşı tarafa tepki almadan çözmeye çalışın.