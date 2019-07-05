İmamoğlu: Daire başkanları ve müdürler kadın olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin yönetim kadrosunda cinsiyet eşitliğine önem verdiklerini belirtti. İmamoğlu, “Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz, genel sekreter yardımcıları kadın olacak. Daire başkanları ve müdürler de…” dedi.

Sözcü’den Özlem Gürses’in haberine göre, “Deneyimine inandığım herkesle çalışırım” diyen İmamoğlu, “Genel sekreter yardımcıları kadınlar olacak. Daire başkanları ve müdürler keza aynı… Biz o cinsiyet eşitliğine de yürekten inanan bir ekibiz. Ben bu görevlendirmelerim konusunda en başta kendi genel başkanıma ve ittifak partisi Genel Başkanı olarak Sayın Meral Akşener’e çok teşekkür etmek istiyorum. Kişi dayatması yapmaksızın bize destek verdiler” şeklinde konuştu.