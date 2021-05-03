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İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Yapılmasına engel olacağız

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi'ne bilimsel veriler ışığında karşı olduklarını belirterek, "Umut ediyorum ki, bunun yapılmasına engel olacağız" diye konuştu.
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Yapılmasına engel olacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, uzmanların karşı çıktığı Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkezi hükümetin projesi olan Kanal İstanbul ile mücadele ettiklerini belirten İmamoğlu, "Buna, bütün bilimsel verilerin ışığında karşıyız. Umut ediyorum ki, bunun yapılmasına engel olacağız" dedi.

İBB ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında “Yeşil Şehir Aksiyon Planı Mutabakat İmza Töreni” gerçekleştirildi. İBB ve EBRD arasında hazırlanan mutabakat metni için gerçekleştirilen imza töreni, çevrimiçi toplantı üzerinden düzenlendi. Törende; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve EBRD Başkanı Odile Renaud Basso ile birlikte her iki kurumun üst düzey yöneticileri hazır bulundu. Sanal toplantı, Basso’nun konuşmasıyla başladı.

İmamoğlu ile tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Basso, “Çok güzel, etkin ve aktif bir iş birliğimiz var İstanbul’la. Çok önemli ortaklarımızdan biri olduğu kanaatindeyiz Türkiye’de. İstanbul’un gelişimine katkıda bulunmak, ortaklığımızı ilerletmek, birlikte projeler geliştirmek bizim için çok büyük bir önem arz ediyor. Bunları devam ettirme niyetindeyiz. Yeşil şehirler bizim için çok önemli. İstanbul boyutundaki bir şehrin, bu kadar ekonomik ağırlığa sahip bir şehrin bize katılıyor olması, bizim açımızdan gerçekten çok kıymetli. O yüzden sizinle bu mutabakat zaptını imzalayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız” dedi.

"YENİLENME KONUSUNDA BÜYÜK HAMLELER YAPIYORUZ"

Basso ve diğer katılımcılara, tarihsel önemi, sorunları ve çözüm yollarını içeren kısa bir İstanbul özeti yapan İmamoğlu, konuşmasında, kenti tehdit eden deprem ve Kanal İstanbul konularıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Depremin İstanbul için en önemli tehdit konularından biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Buna dönük büyük bir kentsel dönüşüm, daha doğrusu insanların binalarını güçlendirecekleri projeleri hayata geçiriyoruz. Yenilenme konusunda büyük hamleler yapıyoruz İstanbul’da. Bunu iyi yönetmemiz lazım. Kentin yapı stokunu çok güçlendirmemiz lazım. Tarihi varlıkları korumamız lazım. Binlerce yıllık, 3 imparatorluğa başkentlik yapmış, muazzam bir kültür varlığına sahibiz ve bunu korumak, gelecek nesillere bunu aktarmak zorunluluğumuz var. Ben, İBB Başkanı olarak, kendimi bu büyük ve kutsal emanetin bugünkü yöneticisi olarak görüyorum ve bu kavramla hareket ediyorum. Dolayısıyla depremle yapılan bu mücadele hem geçmişten gelen bu mirasın korunması hem de bugünün yaşayanlarının, insanların yaşamının korunması anlamında bu tehditle mücadele ediyoruz” diye konuştu.

"YAPILMASINA ENGEL OLACAĞIZ"

İstanbul için diğer bir tehdit konusunun ise Kanal İstanbul olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Hem yaşamsal hem çevresel ve de aynı zamanda bence geleceğini, su politikaları açısından her konuda çok ciddi tehdit eden, merkezi hükümetin projesi olan Kanal İstanbul’la mücadele ediyoruz. Buna, bütün bilimsel verilerin ışığında karşıyız. Umut ediyorum ki, bunun yapılmasına engel olacağız. Şu ana kadar bir durağan süreç oluşturulmasında, bizim toplumu bilgilendirmemizin de etkin olduğunu görüyorum. İstanbul, artık her an, her gün şeffaf bilgileri aldığı bir belediyeyle yönetiliyor. Bu şeffaflık, bizim demokratlığımızın en kıymetli göstergelerinden birisidir” ifadelerini kullandı.

MUTABAKAT METNİ İMZALANDI

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Basso arasında, “Yeşil Şehir Aksiyon Planı Mutabakat Metni” imzalandı.

“Yeşil İstanbul yolunda yol yürürken, kıymetli bir iş birliğine imza attığımızı müjdelemekten, bütün İstanbul’a bu müjdeyi vermekten büyük mutluluk duyuyorum” diyen İmamoğlu, “İBB olarak, EBRD ile değerli bir sözleşme, bir anlaşma imzaladık. Kardeş kentlerimiz, İzmir ve Ankara’nın ardından, yeşil şehirler kentsel sürdürülebilirlik programına 47’nci üye olarak katılmak, bizim için de inanıyorum ki yine bu toplum için de çok önemli bir katılım” diye konuştu.

EBRD ile gerçekleştirmeyi planladıkları ilk projenin, “İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü TÜYAP Metro Hattı Projesi” olarak belirlendiğini aktaran İmamoğlu, “Şehrimiz için çok önem taşıyan bu hatta, verimli bir iş birliği içerisinde çalışacağımızı ve gelecekte ‘Yeşil Şehir İstanbul’ vizyonumuza güç verecek birçok projede birlikte olacağımızı ümit ediyoruz” diye konuştu.

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