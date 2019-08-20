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İmamoğlu'ndan 'Kayyum operasyonlarında gözler İstanbul'da mı?' sorusuna yanıt: Herkes haddini bilecek

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İmamoğlu'ndan 'Kayyum operasyonlarında gözler İstanbul'da mı?' sorusuna yanıt: Herkes haddini bilecek
İmamoğlu'ndan 'Kayyum operasyonlarında gözler İstanbul'da mı?' sorusuna yanıt: Herkes haddini bilecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin "Kayyum operasyonlarında gözler İstanbul’da mı?” sorusuna sert yanıt yanıt verdi: "Kimin gözü çevrilmiş buraya? Öyle İstanbul'a göz dönmüş, falan filan, herkes haddini bilecek. Biz işimizin başındayız, tam olduğumuz yerdeyiz."

Sarıyer'de çökme tehlikesi olan binanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, bir gazetecinin üç büyükşehirde belediye başkanlarının görevden alınmasını hatırlatarak, "Kayyum operasyonlarında gözler İstanbul'da mı?" sorusunu yanıtladı.

HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmasını ve yerlerine valilerin atanmasını eleştiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Kimin gözü çevrilmiş buraya? Böyle bir mantıkta demokrasinin teslim ettiği görevleri insanlardan hukuk dışı almak öyle göz çevirmeyle olmaz. Kimsenin sınırsız yetkisi yoktur. Ülkeye çok şey kaybettirirler. Kendileri zaten kaybediyorlar. Milletin iradesinin yok saymak çok büyük bir hatadır. Diyarbakır, Mardin ve Van'da bir suç varsa alırsınız, tespit edersiniz, işleme koyarsanız. Kayyum atayarak, böyle ucu bucağı olmayan bir sürece bağlamazsınız. Bu sefer insanlar milli iradeye dönük güveni kaybederler, o zaman başka bir ortam yaratırsınız. Çok üzücü, şiddetle kınıyorum. Karşısındayım. Eğer insanların bir suçu varsa yargılanırlar, cezasını bulurlar, işlem yaparsınız. Ama öyle hurafeyle, kuru lafla bu işler olmaz, olmayacaktır da. Umarım bu yanlıştan dönerler. Umarım tekrar seçilen belediye başkanları tekrar görevlerine dönerler. Öyle İstanbul'a göz dönmüş, falan filan, herkes haddini bilecek. Biz işimizin başındayız, tam olduğumuz yerdeyiz."

İBB MEDYA AŞ.'DE 50 GAZETECİNİN İŞTEN ÇIKARILDIĞI İDDİASI

İmamoğlu, İBB Medya AŞ'de 50 gazetecinin işten çıkarıldığına dair iddialarla ilgili de şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyorlar. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal kanuni haklarını teslim ederek yollarını ayırıyor olabilirler. Bunlar mümkün. Tek tek, kurum kurum açıklamak yerine geniş çaplı açıklamalarımızla sizleri bilgi sahibi yapacağız."

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