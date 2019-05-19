İmamoğlu'ndan Yıldırım'a 'görüntüsünden seçmen tanıma' yanıtı: Üzüldüm, nokta!

CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendisinin kazanması sonrası iptal edilen seçimler hakkında AK Partili rakibi Binali Yıldırım’dan gelen “AK Parti adayına oy verecekmiş gibi görünen seçmene büyükşehir pusulası verilmedi” iddiasına tepki gösterdi. İmamoğlu, Yıldırım’ın iddiasını anlayabilmek için üç kez dinlediğini vurgulayarak, “Pozitif bilimle uğraşan, mühendislik yapan birinin ben ne söylediğini anlamadım” dedi.

19 Mayıs kutlamaları için Samsun’da bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bir defa dinledim, anlamadım. Bir defa daha dinledim… Samimiyetle söylüyorum bir daha dinledim. Pozitif bilimle uğraşan, mühendislik yapan birinin ben ne söylediğini anlamadım. Bir de hani daha önce soyadına göre seçmen görüşünü ortaya koyan. Şimdi daha da şaşırıyorum. Yüzünden, duruşundan, yürüyüşünden AK Partiliymiş bu teze göre. Üzüldüm yani… Nokta!” dedi.

BİNALİ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Binali Yıldırım, sandık görevlilerinin kamu görevlisi olmadığı gerekçesiyle iptal edilen 31 Mart seçimlerinde, ‘görüntüsünden AK Parti’nin büyükşehir adayına oy vereceği anlaşılan kişilere üç pusula yerine iki pusula verildiğini’ iddia etmişti. Yıldırım, “Üç pusuladan ikisini veriyor, birini vermiyor. Hepsini değil… Bakıyor seçmene, diyelim ki AK Parti’nin adayına verecek gibi anladığı seçmene Büyükşehir pusulasını vermiyor. İki tane veriyor” iddiasında bulunmuştu. Yıldırım bu durumun o gün gelen şikayetlerden anlaşıldığını ifade etmişti.

İmamoğlu’nun bu sözlere yanıtında hatırlattığı ‘soyadına göre seçmen’ iddiası da, İstanbul’da Kadir Topbaş’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınması sonrası Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mevlüt Uysal tarafından ortaya atılmıştı. Uysal, 31 Mart yerel seçimlerinde kendisinin de belediye başkanı adayı olduğu Büyükçekmece’deki ‘usulsüz seçmen’ iddiaları hakkında “Soyadından AK Parti’ye oy verdiği tespit edilen 3 bin 92 kişinin kaydı silinmiş” demişti.