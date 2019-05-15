"İmamoğlu’nun kampanyasına 100 bin lira bağış yapan ünlü, Murat Boz" iddiası

Şarkıcı Murat Boz'un, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası için 100 bin lirabağış yaptığı iddia edildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 23 Haziran'da yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için partiler Hazine'den yardım almayacak. Bunun üzerine CHP, Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla bir bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya 1 TL yatıran da var, üst sınır olan 54 bin 566 lira da.

CHP'li Erol Bektaş açıkladı

CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş, Independent Türkçe'ye kampanyayı değerlendirdi. Birkaç günlük süreç içinde kendilerini şaşırtan ve duygulandıran yüzlerce bağışçıyla karşılaştıklarını, bazı ilçelerde bankaların önünde kuyruklar oluştuğunu söyledi. Saime Toktaş'ın haberine göre en şaşırtıcı örneklerden biri ise çok ünlü bir sanatçının kampanyaya daha ilk gününde 100 bin lira bağışlaması.

Yasalar gereği, bir kişi bir siyasi partiye bir yıl içinde en fazla 54 bin 566 lira bağışlayabiliyor. Durum böyle olunca, 100 bin liralık bağışı gören parti yönetimi o ünlü sanatçı ile irtibata geçmiş ve bu miktarın üzerindeki tutarın parti kasasına giremeyeceği anlatılmış.

"İade ettik tekrar yatırdı"

Bektaş, “O ünlü sanatçımıza, 100 bin lirayı iade ettik. 54 bin 566 lirayı tekrar yatırdı, geri kalanı ise annesi adına bağışladı” dedi. Bektaş buna benzer çok sayıda örnek olduğunu söyledi.

Bağışı yapan insan Murat Boz iddiası

Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan iddiaya göre ise bu bağışçı ünlü sanatçı Murat Boz. Boz, daha önce Darüşşafaka ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) gibi kurumlara yaptığı yardımla biliniyor.

En son Murat Boz, TEV'e yaptığı 250 bin liralık yardımla haberlere konu olmuştu.