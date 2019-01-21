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IMF’den Türkiye yorumu: Ekonomisi öngörülenden daha fazla yavaşlayacak

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IMF’den Türkiye yorumu: Ekonomisi öngörülenden daha fazla yavaşlayacak
IMF’den Türkiye yorumu: Ekonomisi öngörülenden daha fazla yavaşlayacak

IMF, küresel büyüme beklentilerini düşürdü. Raporda, Türkiye ekonomisindeki yavaşlamanın öngörülenden fazla olacağına değinildi.

IMF, global ekonomi için 2019 ve 2020 tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

IMF, ‘Ocak 2019 Dünya Ekonomik Görünüm Güncellemesi: Zayıflayan Bir Global Büyüme’ başlıklı raporunda, 2019 ve 2020 için global GSYH büyüme tahminlerini sırasıyla 0.2 ve 0.1 puan indirerek yüzde 3.5 ve 3.6 olarak belirledi.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre IMF, aşağı yönlü revizyonda; Almanya’da uygulamaya konan yeni otomobil yakıt emisyon standartları, İtalya’da finansal risklerinin iç talep üzerinde baskı yaratması ve Türkiye ekonomisinde daralmanın öngörülenden daha derin olacağını gösteren projeksiyonların rol oynadığını ifade etti.

Raporda Türkiye ile ilgili, “Politika sıkılaştırmaya ve dış finansman şartlarındaki düzelmelere rağmen Türk ekonomisinin 2019’da öngörülenden daha fazla yavaşlayacağını ve 2020’de daha yavaş toparlanacağını tahmin ediyoruz” görüşüne yer verildi.

Ticari gerilimlerde tırmanma dışında, risk algılarını daha da kötüleştirebilecek ve negatif büyümeye sebep olabilecek bir dizi tetikleyici bulunduğunu belirten IMF, “Bu potansiyel tetikleyiciler, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılması ve Çin’de öngörülenden daha büyük bir yavaşlamayı içeriyor” dedi.

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