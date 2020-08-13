İnce’den ‘Bin Günde Memleket Hareketi’

Seçim gecesi elimde bilgi yok. İkinci tura kalıp kalmadığımı öğrenemedim. Sabah oldu sonuçları aldım. YSK’ya yazdım CHP kaç sandıkta gözlemci göndermemiş? 13 bin sandıkta gözlemci yok. Dört milyon oy çöpe gitti. Erdoğan 1.5 milyon az oy alsaydı seçim ikinci tura kalacaktı. Bana neredeydin diye soranlardan özür diliyorum. Krizi yönetemedim ama bana veri vermediler.