 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.118
  • Altın 146,473
  • Dolar 3,6280
  • Euro 3,9373
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

İngiltere 'dünyanın en güvenli madeni parasını' piyasaya sürdü

» »
İngiltere 'dünyanın en güvenli madeni parasını' piyasaya sürdü
İngiliz Darphanesi, “dünyanın en güvenli madeni parası” olarak tanımladığı 12 kenarlı madeni bir sterlinin tedavüle sokulduğunu açıkladı.

İngiliz Darphanesi, “dünyanın en güvenli madeni parası” olarak tanımladığı 12 kenarlı madeni bir sterlinin tedavüle sokulduğunu açıkladı.

İngiliz Darphanesi'nden (Royal Mint) yapılan açıklamada, taklit edilmesi zorlaştırılan, güvenlik özellikleri artırılan yeni 12 kenarlı madeni bir sterlinin piyasaya sürüldüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, 15 Ekim 2017 tarihine kadar mevcut yuvarlak bir sterlinler toplanarak, sadece yeni bir sterlinlerin kullanılması planlanıyor.

Yeni madeni bir sterlinde taklit edilmesini zorlaştıracak iki metal (bimetalic) alaşımı birlikte kullanılıyor.

Yeni bir sterlinin dış kenarlarında nikelli pirinç kullanılırken, iç kısmında gümüş renkli nikel bazlı özel bir alaşıma yer veriliyor.

İlk kez bir madeni parada hologram kullanıldı

Ayrıca ilk kez bir madeni parada hologram özelliğinin kullanılması dikkati çekiyor. 

Madeni paraya farklı açılarda bakıldığında sterlin işareti “£” ve “1” rakamı yer değiştiriyor.

Yeni bir sterlinin içerisinde son derece küçük, zorlukla görülen (microlettering) tarih ve seri numarası gibi bilgilere de yer veriliyor.

Madeni para 2,8 milimetre kalınlığı ve 8,75 gram ağırlığı ile mevcut bir sterlinden biraz daha ince ve hafif.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 4 milyon dolarlık dev altın sikke Berlin'de sergilendiği müzeden çalındı28 Mart 2017 Salı 09:16
  • 'Tecavüz sırasında çığlık atmadı', zanlı aklandı27 Mart 2017 Pazartesi 10:37
  • İstihbarat servisleri WhatsApp mesajlarını okuyabilmeli27 Mart 2017 Pazartesi 10:31
  • Almanya Başbakanı Merkel'e eyalet seçimi morali27 Mart 2017 Pazartesi 10:29
  • İngiltere'de Brexit sürecine dair endişeler27 Mart 2017 Pazartesi 10:28
  • United Airlines, taytlı iki kızı uçağa almadı27 Mart 2017 Pazartesi 10:24
  • Rusya'da ana muhalefet lideri ve yüzlerce gösterici gözaltında27 Mart 2017 Pazartesi 10:20
  • 'Tecavüz sırasında çığlık atmadı', zanlı aklandı26 Mart 2017 Pazar 14:10
  • Polis eve gelip çocuklara masal kitabı okudu26 Mart 2017 Pazar 14:09
  • AB'nin 60'ıncı doğum günü26 Mart 2017 Pazar 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti