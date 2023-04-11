  • BIST 5.105,62
  • Altın 1241.188
  • Dolar 19.2871
  • Euro 21.0144
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

İngiltere "en yıkıcı" doktor grevine hazırlanıyor

» »
İngiltere genelinde pratisyen hekimler, hükümetle yaşadıkları maaş anlaşmazlığı nedeniyle 4 günlük greve gidiyor. Grevin, Ulusal Sağlık Sistemi'ni büyük oranda olumsuz etkilemesi bekleniyor.
İngiltere "en yıkıcı" doktor grevine hazırlanıyor

İngiliz Tabipler Birliği (BMA) üyelerinin katılacağı ve bugün yerel saatle 07.00'de başlayacak olan grev nedeniyle çeyrek milyondan fazla randevu ve operasyonun iptal edilmesi bekleniyor.

Bazı hastaneler, planlanan tedavilerin yarıya kadarının etkilenebileceğini bildiriyor.

BMA, hayati tehlike durumunun gözlemlenmesi halinde hekimlerin hizmet vereceğini açıkladı.

Maaşların yetersizliği gerekçesi ve hasta güvenliğinin sağlanması için greve giden hekimler, mevcut maaş seviyelerinin işe alımları etkilediğine ve birçok hekimin bu nedenle mesleği bıraktığına dikkat çekiyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere göçmenleri gemide barındıracak06 Nisan 2023 Perşembe 11:19
  • İngiltere’den TikTok’a 15,9 milyon dolarlık ceza…05 Nisan 2023 Çarşamba 14:39
  • İngiltere Kralı 3. Charles’ın ilk portresinin açılışı yapıldı05 Nisan 2023 Çarşamba 10:19
  • Buckingham Sarayı ilk kez "Kraliçe" Camilla unvanını kullandı05 Nisan 2023 Çarşamba 09:55
  • İngiltere'de yeni bir kene virüsü tespit edildi05 Nisan 2023 Çarşamba 09:23
  • Guardian özür diledi31 Mart 2023 Cuma 11:33
  • İngiltere: Rusya, orduyu büyütmek istiyor30 Mart 2023 Perşembe 19:23
  • Prens Harry, telefon dinleme olayının kendisinden gizlendiğini söyledi30 Mart 2023 Perşembe 14:56
  • İngiltere, iklim değişikliğinin yoğunlaşan etkilerine karşı "çarpıcı şekilde" hazırlıksız29 Mart 2023 Çarşamba 13:38
  • İngiliz The Guardian gazetesinden "kölelik" özrü29 Mart 2023 Çarşamba 10:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti