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İngiltere Kralı 3. Charles’ın ilk portresinin açılışı yapıldı

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İngiltere Kralı 3. Charles’ın, “Illustrated London News” adlı dergi tarafından sipariş edilen ilk portresi tanıtıldı. Ressam Alastair Barford tarafından yapılan Kral Charles’ın ilk portresinin açılışı İngiltere’nin başkenti Londra’da yapıldı.
İngiltere Kralı 3. Charles’ın ilk portresinin açılışı yapıldı

Tablonun tanıtım etkinliğine, ressam Barford ile “Illustrated London News” dergisinin baş yöneticisi ve sahibi Lisa Barnard'ın yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.

Ressam Barford, burada yaptığı açıklamada, portrenin resmedilmesi için Kral Charles’ın karşısına oturmadığını belirterek Kral’ı 17 Şubat'ta Buckingham Sarayı’nda katıldığı bir resepsiyonda gözlemlediğini ve cep telefonuyla birkaç fotoğrafını çektiğini söyledi. Bu etkinlikte Kral Charles'ın davetlilerle etkileşiminden etkilendiğini dile getiren Barford, Kral’ın davetlilerle kurduğu empatiyi portresine yansıttığını ifade etti.

Ressam Barford, İngiltere Kralı’nın yağlı boya portresini iki haftada tamamladığını anlattı. “Illustrated London News” dergisinin baş yöneticisi Barnard da etkinlikte, 1842’de yayın hayatına başlayan derginin kuruluşunu anlattı ve Kraliyet ailesine ilişkin arşivlerde yer alan fotoğrafları gösterdi.

Barnard, derginin özel siparişiyle resmedilen tablonun, derginin özel taç giyme sayısının ön kapağında yer aldığını belirterek 70 bin adet basılan bu derginin İngiltere, Kanada, Avustralya ve ABD'de satışa sunulacağını kaydetti.

Portrede, takım elbiseli olduğu görülen Kral'ın kolunda yerli Amazon lideri Domingo Pass tarafından kendisine hediye edilen bileklik yer alıyor. 35 yaşındaki ressam Barford, 2015’te de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in portresini resmetmişti. İngiltere Kralı 3. Charles’ın taç giyme töreni, 6 Mayıs’ta yapılacak.

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