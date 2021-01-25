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İngiltere’de çocuk tacizinden 320 kişi tutuklandı

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İngiltere'de en tehlikeli çocuk tacizi suçlularına yönelik yapılan operasyonlarda, geçen yıl nisan ayından bu yana 320 kişinin tutuklandığı bildirildi. 
İngiltere’de çocuk tacizinden 320 kişi tutuklandı

İngiltere'de en tehlikeli çocuk tacizi suçlularına yönelik yapılan operasyonlarda, geçen yıl nisan ayından bu yana 320 kişinin tutuklandığı bildirildi. 

Ulusal Suç Ajansı (NCA), çocuklara yönelik cinsel taciz suçlarına ilişkin verilerin yer aldığı bir rapor yayımladı.

Raporda, İngiltere İçişleri Bakanlığının açıkladığı "Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarla Mücadele Stratejisi" kapsamında NCA ve polis güçlerinin, geçen yılın nisan ayından bu yana ülkedeki en tehlikeli çocuk tacizi suçlularına yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi. 

Bu kapsamda, 320 kişinin tutuklandığı ve 400'den fazla çocuğun korumaya alındığı kaydedilen raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında çevrim içi çocuk tacizi suçlarında "ciddi yükseliş" görüldüğü; çocuklara yönelik cinsel tehdit oluşturan en az 300 bin kişinin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen NCA Tehdit Liderliği Direktörü Rob Jones, "Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarla Mücadele Stratejisi'ni, tehdidin hiç olmadığı kadar şiddetli olduğu bir zamanda memnuniyetle karşılıyoruz. Kamu ve özel sektörün her paydaşının, bu sorunla mücadelede oynayacak bir rolünün olduğunu kabul etmesi hayati önem taşımaktadır. Çocuk tacizcilerinin çoğu, anonimleştirme teknikleri, güvenli hesaplar ve karanlık web kullanarak çevrim içi faaliyetlerde yaptırımla karşılaşmadan hareket edebileceği düşüncesinde." ifadelerini kullandı. 

Jones, 320 kişiden 122'sinin NCA tarafından yakalandığını ve bunların arasında kilise gençlik grubu liderleri, sosyal hizmet uzmanı, ilkokul ve lise öğretmenleri, hastane bakım asistanı ve polis memurunun bulunduğu bilgisini paylaştı. 

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