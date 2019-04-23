  • BIST 95.953
  • Altın 238,923
  • Dolar 5,8268
  • Euro 6,5545
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

İngiltere’de dev eşek bulundu

» »
İngiltere’nin Lincolnshire kontluğundaki doğal koruma alanında yaşayan 5 yaşındaki Derrick’in dünyanın en büyük eşeği olabileceği bildirildi.
İngiltere’de dev eşek bulundu

Nottinghamshire Live sitesindeki habere göre İngiltere’nin Lincolnshire kontluğunda bir koruma alanında yaşayan 5 yaşındaki Derrick’in boyu şu anda 170 santimetre, fakat dev hayvan hala büyümeye devam ediyor.

​Koruma alanında yer alan hayvan bakımevinin sahibi Tracy Garton, “Eşekler 7 yaşına geldiklerinde büyümeyi keserler, bu nedenle onun (Derrick’in) daha çok zamanı var” diye konuştu.

Derrick’in Amerikan mamut eşeği cinsinden olduğu anlaşıldı. Bu türün temsilcileri dünyanın en büyükleri olma özelliğini taşıyor. 

Derrick, 2013’te Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en büyük eşeği olarak kaydedilen ABD’nin Teksas eyaletindeki 173 santimetre boyundaki Romulus’tan sadece 1 inç (2.54 cm) kısa. Derrick’in sahipleri, kendisinin çok kısa bir süre sonra rakibini yerinden edeceğinden emin.

 

 

​Çok büyük olmasına rağmen Derreck’in dost canlısı olduğunu belirten Tracy, “O tıpkı büyük bir köpek gibidir. Her zaman peşimden dolaşır ve yanımda olmak ister” ifadelerini kullandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa'da öğrenciler iklim değişikliğine farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi12 Nisan 2019 Cuma 13:07
  • Ellerimizle adayı yok ediyoruz: Kaplumbağa yumurtalama alanına otel dikiliyor (video)11 Nisan 2019 Perşembe 16:19
  • Sincap öldürmek isterken kendi öldü11 Nisan 2019 Perşembe 13:46
  • İklim savunucularından enerji sektörüne mektup var: Paris hedeflerini baz alın11 Nisan 2019 Perşembe 10:22
  • Çevre Koruma Dairesi’nden denetim... 17 ihbar, 3 ceza09 Nisan 2019 Salı 12:53
  • Üniversite öğrencileri fidan dikti08 Nisan 2019 Pazartesi 16:31
  • ‘Cenneteki Çöplük’ film gösterimi yapılıyor08 Nisan 2019 Pazartesi 11:42
  • Kuşadası'nda iki ölü caretta caretta sahile vurdu06 Nisan 2019 Cumartesi 13:06
  • Dünyanın en uzun tropikal ağacı keşfedildi05 Nisan 2019 Cuma 10:39
  • Glifosat davasında Bayer’e 80 milyon dolar ceza28 Mart 2019 Perşembe 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti