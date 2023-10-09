İngiltere'de Filistin'e destek gösterisi

Filistin Dayanışma Kampanyası grubunun çağrısıyla kentin tarihi saat kulesi önünde toplanan halk, Filistin'e destek sloganları ile İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını protesto eden sloganlar attı.

İsmini vermek istemeyen bir Filistinli kadın, meydanda toplanan eylemcilere hitabında, sesini duyurma şansı olmayan Filistinliler adına konuştuğunu belirterek, "Ailemin nesiller boyunca konuşmasına izin verilmedi. Bu gösterilere ne zaman gelsem büyükannem ağlıyor ve en azından birimizin konuşabileceğini söylüyor." dedi.

Filistinli kadın, ailesinin 1948'de Filistin'den Ürdün ve Lübnan'a göç etmek zorunda kaldığını, hayattayken Filistin'in özgürlüğünü görmek istediğini kaydetti.

Göstericilerden Russell Johns, insanların Gazze ve Batı Şeria'da yaşananları öğrenmesi için çalıştıklarını kaydederek bazı medya kuruluşlarında Filistinlilerle ilgili yanlış bilgilendirmeler olduğunu söyledi.

Filistinlilerin onlarca yıldır maruz kaldıkları baskıya karşı direndiğini vurgulayan Johns, batılı hükümetleri ise İsrail'i kendisini savunduğu için desteklerken aynı açıklamayı Filistin için yapmamaları nedeniyle eleştirdi.

Johns, Filistinlilerin hiçbir zaman gerçek bir destek görmediklerini belirterek, İngiltere'de yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 50'sinin Filistin'i desteklediğini, yüzde 25'inin de İsrail'e bakışının olumsuz olduğunu söyledi.

Göstericilerden Carolyn O'Reilly de İsrail'i, Orta Doğu'nun "tek demokrasisi" olarak gösteren çevreleri eleştirerek, ülkenin aşırı sağa doğru gittiğini ifade etti.

O'Reilly, Filistin'e destek gösterilerinin insanlar için "eğitici" olduğunu kaydederek, uluslararası medyanın bu konuda "güvenilmez" olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.