İngiltere’de gündem Arda Güler

Fenerbahçe’nin inişli çıkışlı sezonunda en çok parlayan isim olan 18'lik süper yıldız adayı Arda Güler, İstanbulspor maçı performansıyla İngiltere'de büyük ses getirdi.

hitc.com'daki analizde genç futbolcuyu Arsenal ve Newcastle United’ın izlediği belirtildi. Yapılan analizde “Harika çocuk Arda Güler tercihini İngiltere'den yana kullanırsa kısa sürede bir dünya yıldızına dönüşebilir. İnanılmaz bir potansiyeli var. Premier Lig, bütün dünya tarafından takip ediliyor. Arda Güler sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını çok daha kısa sürede yükseltebilir” ifadeleri kullanıldı.

PORTEKİZ’DE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Portekiz’in Record Gazetesi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un İstanbulspor maçının ardından tribünlerle yaşadığı gerilimde Arda Güler’in davranışı da gündemine taşımıştı.

Gazete, “Islıklar Jesus’u kızdırdı” başlığı kullanırken “Jorge Jesus’u tünele yönlendirme görevini ise takımın genç dahisi Arda Güler üstlendi” ifadesini kullanmıştı.