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İngiltere'de nakliye krizi: Limanda konteynerler birikiyor

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Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi, İngiltere’deki nakliye krizi nedeniyle ülkenin önemli limanlarından Felixstowe’un konteynerlerle dolu olduğunu, bu yüzden büyük yük gemilerinin alternatif limanlara gönderildiğini bildirdi.
İngiltere'de nakliye krizi: Limanda konteynerler birikiyor

Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi, İngiltere’deki nakliye krizi nedeniyle ülkenin önemli limanlarından Felixstowe’un konteynerlerle dolu olduğunu, bu yüzden büyük yük gemilerinin alternatif limanlara gönderildiğini bildirdi.

Danimarkalı konteyner şirketi Maersk'ten yapılan açıklamada, İngiltere’nin toplam konteyner ticaretinin yüzde 36’sının yapıldığı ülkenin doğusundaki Felixstowe limanında biriken konteynerler nedeniyle artık büyük gemilerin yük boşaltamadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, şirkete ait büyük kargo gemilerinin Bristol gibi alternatif limanlara yönlendirildiği, daha sonrasında ise küçük kargo gemileriyle ihtiyaç olduğu kadar yükün Felixstowe limanına getirildiği belirtildi.

Nakliye aracı sürücülerinin sayısı yetersiz

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı olan nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve koronavirüs salgını ülkede gıda sektöründen, imalat ve enerji sektörüne kadar uzanan sorunlara neden oldu.

Uzmanlar, ülkede nakliye sürücülerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.

Ülkede, Brexit ve COVID-19 salgını sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor.

İstasyonların önünde uzun kuyruklar oluşurken marketlerde de et, taze sebze, meyve ve makarna gibi kuru gıda raflarının boş kaldığı görülüyor.

Ülkede silahlı kuvvetler personeli, 4 Ekim'den itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlamıştı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü sürücü olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlıyor.

İngiltere'de Petrol Perakendecileri Derneği’nin (PRA) 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusu ve Londra'daki benzin istasyonlarının yüzde 10'unda halen akaryakıtın bulunmadığını belirtilmişti.

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