İngiltere'deki yargıçlar davalarda yapay zeka kullanabilecek

İngiltere ve Galler'deki yargıçların mahkeme kararının yazılması, büyük miktarda metnin özetlenmesi gibi işlerde kullanılması için yapay zekadan yararlanmasına izin verildi.

İngiltere ve Galler'deki yargıçlara işlerinin bir bölümünde yapay zeka kullanmaları için onay verildi.



Yargıçları denetleyen Birleşik Krallık Yargı Ofisi, yapay zekanın bazı görevler için nasıl yararlı olabileceğini ortaya koyan bir kılavuz yayınladı.

YAPAY ZEKA MAHKEME KARARINI YAZACAK

Yapay zeka araçlarının görevlerde yardımcı olabileceği yollar için yayınlanan kılavuzda, büyük miktarda metnin özetlenmesine ve sunumların, e-postaların ve mahkemenin bir dava hakkındaki kararının yazılmasına yardımcı olabileceği belirtildi.

Bununla birlikte, yasal araştırma ve analiz için kullanılmasına karşı uyarıda bulunuldu.

İLK KEZ YASA YAPMIŞTI



Brezilya'da geçtiğimiz hafta yapay zeka tarafından yazılan bir metnin yasalaştığı ilk ülke oldu.



Ülkenin güneyindeki Porto Alegre kentinde çalıntı su sayaçlarının yenilenme masraflarına dair tasarı, 36 üyeli belediye meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girdi.



Metni hazırlamanın normalde 3 gününü alacağını, yapay zeka sayesinde ise sadece 15 saniye sürdüğünü söyledi. Yapay zekanın kullanımını övdü.

İKİ AVUKAT CHATGPT'DEN SAHTE ALINTILAR YAPMIŞTI

ABD'de avukatlık yapan Steven Schwartz ve Peter LoDuca müvekkillerini savunacakları 10 sayfalık bir özeti ChatGPT yardımı ile hazırladı. Ancak bilgilerin hepsi sahte çıktı.



Bu uyarının sebebi Amerika'daki iki avukatın ChatGPT'den alıntı yaparak mahkemeye sahte davaları gerçekmiş gibi sunması gerekçe gösterilmişti.



Davanın yargıcı Kevin Castel ise avukatların hukuk firmalarına 5 bin dolar para cezası kesmişti.

AVUKAT TUTMAK YERİNE YAPAY ZEKAYI SEÇTİ



Bu yıl bir başka örnekte, bir kadın avukat tutmak yerine kendini temsil etmek için yapay zekayı kullandı. The Telegraph'ın Aralık ayındaki haberinde, kadın aldığı bir vergi cezasına itiraz ederken içtihat sunmak için bir yapay zeka sohbet robotu kullandığı kaydedildi.



Yargı Ofisi'nin kılavuzu, yargıçları bu tür tehlikelere karşı uyarmaya çalıştı ve "potansiyel risklere karşı canlı olmaları gerektiğini" söyledi.



Yapay zekanın davalarda halk tarafından kullanılabileceği ya da daha da kötüsü sahte kanıtlar yaratılabileceği uyarısında da bulunuldu.