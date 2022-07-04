İngiltere’den Belarus’a yaptırım kararı

İngiltere'nin Belarus'a yeni ekonomik ve ticari yaptırımlar getireceği belirtildi. Yaptırım paketi kapsamında Belarus demir ve çeliğinin ithalat yasağı da bulunuyor.

İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline verdiği destek nedeniyle Belarus’a ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanında yeni yaptırımlar getireceğini açıkladı.

DEMİR VE ÇELİK İTHALAT YASAĞI

Yeni yaptırım paketi, rafine petrol ürünleri, ileri teknoloji ürünleri ve lüks malların ihracat ve ithalatı dahil olmak üzere yaklaşık 60 milyon sterlin büyüklüğündeki mallara yönelik olacak. Yaptırım paketi kapsamında Belarus demir ve çeliğinin ithalat yasağı da bulunuyor.

İngiltere ayrıca daha fazla sayıda Belarus şirketinin Londra’da tahvil ve menkul kıymet ihraç etmesini yasaklayacak.

Reuters’ta yer alan habere göre, İngiliz hükümeti yaptığı açıklamada, “Belarus rejimi, Rusya’nın Ukrayna’yı sıkıştırmak için topraklarını kullanmasına izin vererek Putin’in işgalini kolaylaştırdı” dedi.