Instagram ünlüleri ne kadar kazanıyor?

Sosyal ağ Instagram, yüksek takipçi sayısına ulaşanlar için artık önemli bir gelir elde etme kapısı haline de geldi. ne kadar kazanıyor?

Özellikle ünlü isimlerin kişisel Instagram hesaplarından yaptıkları sponsorlu paylaşımlar karşılığında aldığı paralar deyim yerindeyse dudak uçuklatıyor. Hatta bu sponsorlu paylaşımlar için sadece tek bir paylaşım başına kazanılan tutarlar 2.4 milyon dolarları, diğer bir ifadeyle yaklaşık 45 milyon TL’leri, buluyor. ne kadar kazanıyor?

Sosyal medya pazarlama ve analiz platformu Hopper HQ, bu alandaki güncel verilerini “2022 Instagram’ın Zenginleri Listesi” araştırmasıyla paylaştı.

İşte Instagram’da tek bir paylaşım başına en çok para kazanan o ünlüler:

1- Cristiano Ronaldo

Takipçi: 442 milyon

Paylaşım Başına Gelir: $2,397,000

2- Kylie Jenner

Takipçi: 338 milyon

Paylaşım Başına Gelir: $1,835,000

3- Lionel Messi

Takipçi: 327 milyon

Paylaşım Başına Gelir: $1,777,000

4- Selena Gomez

Takipçi: 320 milyon

Paylaşım Başına Gelir: $1,735,000

5- Dwayne Johnson

Takipçi: 315 milyon

Paylaşım Başına Gelir: $1,713,000

6- Kim Kardashian

Takipçi: 311 milyon

Paylaşım Başına Gelir: $1,689,000

7- Ariana Grande

Takipçi: 311 milyon

Paylaşım Başına Gelir: $1,687,000

8- Beyonce

Takipçi: 256 milyon

Paylaşım Başına Gelir: $1,393,000

9- Khloe Kardashian

Takipçi: 243 milyon

Paylaşım Başına Gelir: $1,320,000

10- Kendall Jenner