Instagram ünlüleri ne kadar kazanıyor?

Özellikle ünlü isimlerin kişisel Instagram hesaplarından yaptıkları sponsorlu paylaşımlar karşılığında aldığı paralar deyim yerindeyse dudak uçuklatıyor. Hatta bu sponsorlu paylaşımlar için sadece tek bir paylaşım başına kazanılan tutarlar 2.4 milyon dolarları, diğer bir ifadeyle yaklaşık 45 milyon TL’leri, buluyor. ne kadar kazanıyor?
Sosyal medya pazarlama ve analiz platformu Hopper HQ, bu alandaki güncel verilerini “2022 Instagram’ın Zenginleri Listesi” araştırmasıyla paylaştı.
İşte Instagram’da tek bir paylaşım başına en çok para kazanan o ünlüler:
1- Cristiano Ronaldo
- Takipçi: 442 milyon
- Paylaşım Başına Gelir: $2,397,000
2- Kylie Jenner
- Takipçi: 338 milyon
- Paylaşım Başına Gelir: $1,835,000
3- Lionel Messi
- Takipçi: 327 milyon
- Paylaşım Başına Gelir: $1,777,000
4- Selena Gomez
- Takipçi: 320 milyon
- Paylaşım Başına Gelir: $1,735,000
5- Dwayne Johnson
- Takipçi: 315 milyon
- Paylaşım Başına Gelir: $1,713,000
6- Kim Kardashian
- Takipçi: 311 milyon
- Paylaşım Başına Gelir: $1,689,000
7- Ariana Grande
- Takipçi: 311 milyon
- Paylaşım Başına Gelir: $1,687,000
8- Beyonce
- Takipçi: 256 milyon
- Paylaşım Başına Gelir: $1,393,000
9- Khloe Kardashian
- Takipçi: 243 milyon
- Paylaşım Başına Gelir: $1,320,000
10- Kendall Jenner
- Takipçi: 237 milyon
- Paylaşım Başına Gelir: $1,290,000
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