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Instagram’a yeni özellik geliyor

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Instagram'ın gönderilerin kronolojik olarak görüntüleneceği yeni bir özellik üzerinde çalıştığı duyuruldu
Instagram’a yeni özellik geliyor

Instagram'ın uygulama üzerindeki gönderilerin kronolojik olarak görüntüleneceği yeni bir özellik üzerinde çalıştığı belirtildi

Uygulamalarda gizli özellikleri test sürecinde keşfetmesiyle ünlenen Jane Manchun Wong adlı Twitter kullanıcısı, Instagram ekibinin üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti. Wong’un, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Instagram’da ‘En Son Gönderiler‘ adını vereceği özellik üzerinde çalışılıyor. Wong, özelliğin nasıl çalışacağını dair ekran görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı.

Paylaşılan ekran görüntüsünden yola çıkarak, ana ekran üzerinden bir pop-up olarak açılan özellik, ‘Gönderileri Gör’ seçildiği takdirde kullanıcının görmediği tüm paylaşımları kronolojik olarak sıralama imkanı tanıyacak.

Jane Manchun Wong tarafından keşfedilen özelliğin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması bekleniyor.

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