İran, Irak’ın kuzeyindeki mevzileri vurdu

İran, Irak'ın kuzeyindeki bazı noktaları topçu ateşi ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurduğunu duyurdu.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu’na ait birliklerin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) kontrolündeki Seydikan bölgesi, Halgurd ve Berbezin tepelerindeki mevzilere topçu ateşi ve Muhacir-6 SİHA’larıyla saldırıda bulunduğu kaydedildi.

İran, 24 Eylül, 28 Eylül ve 1 Ekim’de de Irak’ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar başlatmıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, 73 balistik füze ve İHA ile saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve hedefleri vurduklarını kaydetmişti.

Pakpur, açıklamasında Irak’ın kuzeyine yerleşen “devrim karşıtı” ve “ayrılıkçı terör” grupları tamamen silahsızlanana kadar İran’ın saldırılarının devam edeceğini söylemişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini’nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP’yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı.

İran tarafından “terör örgütü” kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKYB’nin kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.