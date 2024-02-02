İran lideri Reisi'den ABD'ye: Tahran bir savaş başlatmaz ama zorbalara güçlü karşılık verir

İran lideri İbrahim Reisi, televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, "Herhangi bir savaş başlatmayacağız, ancak herhangi biri bize zorbalık yapmak isterse güçlü bir yanıt alacaktır." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD'nin, Irak ve Suriye'deki İran'a ait hedeflere saldırı planladığı yönündeki açıklamaların ardından, Tahran'ın savaş başlatmayacağını ancak "zorbalık yapmaya çalışanlara da güçlü bir şekilde karşılık vereceği" çıkışında bulundu.

Cumartesi günü, İran destekli bir grup tarafından Ürdün-Suriye sınırındaki bir askeri üsse düzenlenen saldırıda üç ABD askerinin öldürülmesi ve onlarca askerin de yaralanması sonrası Washington'ın nasıl bir misilleme yapacağı konusunda spekülasyonlar devam ediyor.

CBS televizyonu, Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Irak ve Suriye'de İran askeri personeli ve bu ülkelerdeki tesisler dahil çok sayıda hedefe yönelik birkaç gün sürecek saldırı planını onayladığını duyurdu.

İran lideri, canlı yayınlanan bir konuşmasında, "Herhangi bir savaş başlatmayacağız, ancak herhangi biri bize zorbalık yapmak isterse güçlü bir yanıt alacaktır." ifadesini kullandı.

Reisi, "Amerikalılar daha önce bizimle konuşmak istediklerinde askeri seçeneğin masada olduğını söylemişlerdi. Şimdi ise İran ile çatışma niyetinde olmadıklarını söylüyorlar." sözleriyle Washington'ın açıklamalarında 'tutarsızlık' olduğunu dile getirdi.

"İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki askeri gücü hiçbir ülke için tehdit değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır." diyen Reisi, "Aksine bölge ülkelerinin güvenebileceği ve itimat edebileceği bir güvenlik sağlamaktadır" iddiasında bulundu.

Reuters'a konuşan dört ABD'li yetkili, Washington'ın, üç askerin ölümü ve 40'tan fazla kişinin de yaralanmasına neden olan insansız hava aracı saldırısının İran tarafından yapıldığını değerlendirdiğini söyledi.

Aynı kaynaklar, İran'ın Devrim Muhafızları Orudusu'na mensup üst düzey subaylarını da Suriye'den çektiğini aktardı.

ABD'nin Irak'ta yaklaşık 2 bin 500, Suriye'de 900 askeri bulunuyor.

İranlı danışmanlar ise Beşşar Esad liderliğindeki Suriye'de, Şam yönetimi ile birlikte savaşan silahlı gruplara askeri ve mali destek sağlıyor.