İran'da günlük Covid-19 vaka sayısı son iki ayın zirvesine çıktı

İran'da son 24 saat içinde tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısı 2 bin 819 oldu.

Bu, son iki ayın en yüksek sayısı.

En son 2 Nisan günü 2 bin 875 vaka tespit edilmişti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Jahanpur, 50 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve böylece toplam ölüm sayısının 7 bin 677'ye ulaştığını belirtti.

IRNA ajansına göre hastanelerde yoğun bakımda 2 bin 547 kişi bulunuyor.

İran'da son dönemde koronavirüse karşı alınan önlemler gevşetilmişti.