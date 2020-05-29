İran'da günlük Covid-19 vaka sayısı son iki ayın zirvesine çıktı

İran'da son 24 saat içinde tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısı 2 bin 819 oldu.
Bu, son iki ayın en yüksek sayısı.
En son 2 Nisan günü 2 bin 875 vaka tespit edilmişti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Jahanpur, 50 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve böylece toplam ölüm sayısının 7 bin 677'ye ulaştığını belirtti.
IRNA ajansına göre hastanelerde yoğun bakımda 2 bin 547 kişi bulunuyor.
İran'da son dönemde koronavirüse karşı alınan önlemler gevşetilmişti.
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