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İran'daki barajlarda kriz alarmı

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İran Su Kaynakları Yönetim Şirketi Genel Müdürü Muhammed Hac Resuliha, ülkede yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesinin iç tüketimi karşılamaması üzerine 'kriz' uyarısında bulundu.
İran'daki barajlarda kriz alarmı

İran Su Kaynakları Yönetim Şirketi Genel Müdürü Muhammed Hac Resuliha, "Ülkedeki su tüketimi hacmi barajlara dolan sudan daha fazla olduğu için İran'daki barajların durumu 'kriz' şartlarıyla karşı karşıya" dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Resuliha, barajlara dolan su miktarının geçen yıla oranla yüzde 33 azaldığını söyledi.

Barajlardaki su miktarının geçen yıl 32 milyar metreküp olarak ölçüldüğünü, bu yıl ise 25 milyar metreküpe düştüğünü aktaran Resuliha, "Bir taraftan yüzey suları diğer taraftan yeraltı sularının azalmasıyla karşı karşıyayız. Yağışların oranı da beklentilerin altında" ifadelerini kullandı.

İran'da düşük yağış miktarı ve kısıtlı su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık ülkede su krizine neden oluyor.

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