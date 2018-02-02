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İran'dan ABD'ye: Fırat'ın doğusundan ya kendi istekleriyle çıkarlar ya da biz kovarız

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İran'dan ABD'ye: Fırat'ın doğusundan ya kendi istekleriyle çıkarlar ya da biz kovarız
İran'dan ABD'ye: Fırat'ın doğusundan ya kendi istekleriyle çıkarlar ya da biz kovarız

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti ABD'nin Ortadoğu politikasına sert sözlerle yüklendi. ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına değinen Velayeti "ABD ya Fırat'ın doğusundan kendi istekleriyle çıkar ya da biz kovarız" dedi.

Hamaney: ABD, IŞİD'i Afganistan'a taşımaya çalışıyor
İran merkezli Mehr haber ajansının aktardığına göre Hamaney'in Uluslararası İlişkiler'den sorumlu yardımcısı olan Velayeti açıklamalarını Meşhed kentinde 'Filistin İntifadasına destek' konulu bir konferansta yaptı.

'ABD Suriye'yi bölmeyi başaramayacak'

"Ortadoğu dünyanın atan kalbi ve her ülke bu bölgede etkili olmak istiyor. Irak Kürdistan'ındaki referandum sırasında İsrail bayrağı dalgalandırılırken nasıl sessiz kalabiliriz?" ifadelerini kullanan Velayeti 'ABD'nin 'Büyük Ortadoğu'yu yaratmak istediğini' ve Libya, Suriye, Irak ve Yemen'deki gelişmelerin bunun sonucu olduğunu savundu.

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına değinen Velayeti "Washington bölgedeki ülkeleri devirmek için onları bölmeye çalışıyor. Ve Suriye'deki son gelişmeler de bu planın bir sonucu. ABD Irak'ta başarısız olduğu gibi Suriye'yi de bölmeyi başaramayacak. Ya Fırat'ın doğusundan kendileri çıkarlar ya da onları oradan biz kovarız" diye konuştu.

'İran bölgede kilit akötr olmayı sürdürecek'

Fars haber ajansının aktardığına göre Velayeti konferansta "İran'ın bölgedeki etkisi kaçınılmaz. İran bölgede kilit aktör olmayı sürdürecek. İran'ın bölgedeki mazlum ülkeleri terk etme niyeti yok" diye konuştu.

'Suudi Arabistan Yemen'deki uzamış varlığının onlar için bir başka Vietnam'a dönüşeceğini aklında tutmalı'

Yemen'de Husi milislerine karşı savaşan Suudi Arabistan'ın bu ülkedeki varlığını ABD'nin Vietnam Savaşı'ndaki yenilgisine benzeten İranlı yetkili "Bizim Suriye ve Irak'taki varlığımız bu iki ülkenin hükümetlerinin isteği üzerine gerçekleşti. Suudi Arabistan Yemen'deki uzamış varlığının onlar için bir başka Vietnam'a dönüşeceğini aklında tutmalı" ifadelerini kullandı.

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