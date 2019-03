İranlı 7 yaşındaki çocuk futbol yeteneğiyle viral oldu (Video)

İsminin Muhammed Taha Purhuseyni olduğu öğrenilen İranlı çocuğun internette yayılan videolarında, futbol topunu birkaç metre uzaklıkta bulunan lastiğin içerisinden başarıyla geçirdiği görülüyor.

Küçük çocuğun bu görüntüleri ise, Liverpool oyuncusu Salah'ın Pepsi reklamında yaptığı atışın bir tekrarı. Reklamda Barselonalı yıldız Lionel Messi ile birlikte yer alan Salah, futbol topunu uzakta bulunan araba lastikleri içerisinden geçiriyor.

İran'ın Şiraz şehrinde yaşayan 7 yaşındaki Purhuseyni, RT'ye yaptığı açıklamalarda Salah'a duyduğu hayranlıktan bahsetti.

Üzerinde Salah yazılı Liverpool forması giyen çocuğun odasında da ünlü futbolcuya ait fotoğraflar bulunuyor. "Salah benim favori oyuncum. O kibar, iyi huylu ve müslüman" ifadelerini kullanan çocuk, bütün maçlarını takip ettiği Salah'ın reklamda yaptığı numaraları da tekrarlamaya karar verdiğini söyledi.

Salah'ın topu lastiğin içinden geçirdiği ve lastiğin üzerinde bulunan şişeyi devirdiği harketleri başarıyla tekrarladığı görülen Purhuseyni, aynı zamanda Salah'ın ünlü kutlama hareketini de tekrarladı.

Who did it better?